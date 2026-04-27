Agenda de Actividades hasta del 27 de abril al 3 de mayo de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 27 de abril al 3 de mayo de 2026:
Conferencias:
- "Las Sociedades Económicas de Amigos del País en la actualidad". Martes, 28 de abril a las 19 h. La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y Fundación Ibercaja cierran este ciclo de conferencias con una mirada al presente y al futuro de las Sociedades Económicas. La conferencia “Las Sociedades Económicas de Amigos del País en la actualidad” será impartida por Antonio Martín Mesa, catedrático de Economía y presidente de la Red de Reales Sociedades Económicas de Amigos del País de España. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Martes de libros con Mayte Uceda". Martes, 28 de abril a las 19 h. Fundación Ibercaja te invita a una nueva sesión del ciclo Martes de Libros, un espacio de encuentro con la literatura y con las voces más destacadas del panorama narrativo actual. En esta ocasión, recibimos a Mayte Uceda, que presentará su nueva obra, Los amores paralelos. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "¿De quién depende el ministerio fiscal? El papel del Ministerio Fiscal y su futuro". Miércoles, 29 de abril a las 18 h. La Cámara de Comercio de Zaragoza, a través del Club Cámara, organiza el ciclo El valor de la justicia en una sociedad inestable, coordinado por Manuel Bellido, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda es fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Fue la primera mujer al frente de la Fiscalía General del Estado, cargo para el que fue nombrada en diciembre de 2014. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones:
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Reinas del Desierto". Del 13 de marzo al 14 de junio de 2026. Motos singulares y ganadoras de pilotos españoles en la carrera más dura del mundo: el Dakar. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Del 19 de marzo al 28 de junio 2026. La Lonja, icónica sala de exposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, acoge la exposición "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Organizada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País para celebrar sus 250 años de trayectoria, la muestra coincide con los 150 años de Fundación Ibercaja. La Lonja. Pza. Nuestra Sra. del Pilar, s/n. 50003, Zaragoza.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX | Fundación Ibercaja". Desde el 21 de abril de 2026. El Palacio de Larrinaga de Fundación Ibercaja reabre sus puertas al público a través de visitas guiadas con una propuesta excepcional: la exposición Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX, una muestra que invita a descubrir, al mismo tiempo, la belleza de este singular espacio patrimonial y la fascinación que despertó España en la mirada de los artistas británicos del XIX. Palacio de Larrinaga. Miguel Servet, 123. 50013, Zaragoza. Consultar horarios de visitas guiadas.