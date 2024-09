El 42% del desperdicio alimentario se produce en el hogar

LEER MÁS Tuppers para lo que no te comas en el restaurante

Cada año se tiran a la basura 2.500 millones de toneladas de comida que podría consumirse: desde frutas que tienen algún golpe o no son suficientemente apetitosas para estar en un lineal, hasta productos que están próximos a fechas de caducidad y no se han consumido. Esto supone un gasto, no sólo económico sino también social y medioambiental.

Nuria de Pedraza, portavoz de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, explica que el desperdicio alimentario es un problema que atañe a todos los implicados en la cadena agroalimentaria. Según datos del Ministerio, del 100% de los alimentos que se desperdician, el 42% se produce en el hogar, el 39% en el sector primario y en la industria, el 14% en la restauración y el 5% en el comercio.

Entre los consumidores, lo que más se desperdicia son los productos frescos ya que son productos perecederos y hay una serie de condicionantes a la hora de conservarlos. Las frutas, las hortalizas y el pan son los que más van a la basura sin consumir. Para Nuria de Pedraza, hay que ser consciente de que los productos tienen un valor más allá del precio.

Los porcentajes se han reducido al encontrarnos en un escenario en el que los precios se han incrementado, por lo que el consumidor ha comenzado a organizarse mejor. Precisamente la planificación y hacer una buena gestión de lo que se tiene en la nevera y en la despensa, mirar las fechas de caducidad de los productos y tener un buen orden ayuda contra el desperdicio alimentario.

Algunos trucos que se pueden poner en práctica: