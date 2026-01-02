2026 llega con dos nuevas semanas de permiso parental

Los padres de todos los niños adoptados o nacidos a partir del 2 de agosto del año pasado van a disfrutar de la ampliación de dos semanas del permiso parental retribuido, que se va a aplicar con carácter retroactivo. Cada progenitor podrá cogerse hasta 19 semanas libres. 32, en el caso de familias monoparentales. Esta ampliación equipara los derechos de los padres españoles a los del resto de Europa. El abogado laboralista, Eduardo Isla, explica que podrán disfrutar del permiso de manera flexible hasta que los niños cumplan 8 años, armonizando los intereses de los padres con las necesidades de las empresas.

A esta ampliación de permisos se podrán acoger por ejemplo los padres de Elena Cortina Gistau. Fue el primer bebé nacido en 2026 en Aragón y en toda España. Vino al mundo unos segundos después de las campanadas en el Hospital de Barbastro, con 3,2 kilos de peso y 48 centímetros. Tanto Elena como su madre, Cristina, se encuentran bien.

A la 1:18 horas, nació la primera bebé del año en los hospitales públicos de la provincia de Teruel, en el Obispo Polanco de la capital turolense. Pesó 3.380 gramos. Unos minutos más tarde, a las 1:30 horas, nació el primer bebé en los hospitales públicos de la provincia de Zaragoza. Se trata de una niña, Cala, en el Hospital Materno Infantil Miguel Servet, y pesó 3.360 gramos. Su madre, Beatriz, es natural de Teruel: “En principio, vine a hacerme una prueba a Zaragoza, y decidieron dejarme ingresada para llevar a término el parto, porque podía ser de riesgo”, comentó.