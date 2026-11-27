El pasado viernes 20 tuve la oportunidad de acercarme a La Seo para disfrutar de dos propuestas diferentes, pero que juntas cobraban más sentido.

La primera fue la exposición Ad Salvatorem, que había permanecido en la catedral desde la celebración del JOHC y que cerró sus puertas la semana pasada. Y tengo que decir que ha sido un auténtico lujo poder contemplar nuestros pasos en un espacio como La Seo.

Y, sin salir de La Seo, esa misma tarde tuvimos la segunda propuesta. A las ocho se celebró un momento de vigilia y oración organizado desde la Pastoral Juvenil, especialmente de la mano de la Cofradía de la Eucaristía. Junto a las imágenes de la Santa Cena, se creó un ambiente muy íntimo que invitaba a vivir la oración a través de los cinco sentidos.