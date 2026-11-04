El triunfo del JOHC Zaragoza 2026

A lo largo de las temporadas y programas, muchos han sido los momentos, entrevistas, llamadas y tertulias dedicadas al JOHC, al Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. Hace dos y tres años escuchábamos la noticia de que Zaragoza no sería la siguiente sede y hace un año recogíamos con ilusión y cierto temor la de que nuestra ciudad acogería este encuentro en 2026. Pues bien: la idea se hizo sueño y el sueño, realidad este fin de semana.

Y hoy nos reunimos aquí con la intención de poder hablar de él, quizás por última vez, porque creemos que merece la pena comentarlo, analizarlo, para poder ser conscientes de lo vivido, y así poder recordarlo siempre. Porque si en algo nos hemos puesto todos de acuerdo es en que ha merecido la pena vivirlo.