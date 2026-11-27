Cuando pensamos en nuestras cofradías, a menudo la mente nos lleva de forma inevitable al sonido atronador de los tambores y bombos en la calle, al brillo de los pasos, al olor a incienso o a la emoción de una procesión. Sin embargo, la esencia verdadera de una hermandad, lo que le da sentido los 365 días del año más allá del hábito y de la calle, ocurre lejos de los focos, en el silencio y en la entrega diaria al que más lo necesita.

En Pasión en Zaragoza queremos abrir una ventana a esa cara más humana, solidaria y necesaria de nuestras cofradías. Hablamos de caridad real, de compromiso constante y de cómo decenas de cofrades zaragozanos cambian la baqueta o el cirio por el delantal para arrimar el hombro en los comedores sociales de nuestra ciudad.