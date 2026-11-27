El JOHC ya forma parte de la historia reciente de nuestra Semana Santa, tras dejar en Zaragoza días intensos de convivencia, calle y participación juvenil. Con ese eco todavía muy presente, se abre también una nueva etapa institucional al frente de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza. Rrecibimos en Pasión en Zaragoza a su presidente, Ignacio García Aguaviva, que afronta un nuevo mandato de cuatro años. Charlamos con él con calma para hacer balance de lo vivido, conocer la hoja de ruta de este nuevo ciclo y entrar sin rodeos en los grandes temas que preocupan e interesan a las hermandades: desde la unidad entre cofradías y la formación, hasta el compromiso diario de la obra social o la situación real del esperado Museo de la Semana Santa.