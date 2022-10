India, la cuna gastronómica para vegetarianos y amantes de las especias

El picante y las especias no faltan en India, no en vano se utilizan desde hace más de 5.000 años. Éste es el destino que nos descubre Manuel Barranco, Chef Manolito, en una nueva edición de #ComiéndonoselMundo. El cardamomo no falta en prácticamente ninguno de los platos que nos presenta el chef, desde los aperitivos hasta los postres. La comida tiene diferentes niveles de picante y se suele comer con la mano derecha, mientras que la izquierda se deja debajo de la mesa.

Otra de las características de la gastronomía india es que es, mayoritariamente, vegetariana, aunque también son muy demandados los Tandoori de cordero o de pollo. Dentro de los aperitivos, Chef Manolito, nos habla de las samosas, una especie de empanadillas rellenas de puré de patata, carne o verduras. También son muy habituales unos fideos hechos con harina de garbanzo. Y hablando de legumbres, se utiliza mucho la lenteja roja que aporta mucha proteína.

Tradicional es también una especie de crepe que está relleno, como las samosas, de patata, cebolla, curry o verduras. Estas crepes se llaman masala dosa. También hay que probar la Chole Bhature, una especie de pan frito relleno de pasta de garbanzo y realizado con una harina muy refinada y, como no, el curry.

Para los amantes de los postres, también los hay, aunque como dice Chef Manolito, se trata de dulces muy contundentes como el barfi, elaborado con leche condensada y azúcar que se corta en diamantes. Manuel también nos propone el Gulab Jamun. Son unos buñuelos rellenos de queso y que se remoja en un jarabe de agua de rosas.