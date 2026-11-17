El acuerdo, suscrito por Juan Álvarez Morales y Antonio Cañas Fuentes, en representación de la Fundación Universitaria Fernando III El Santo, y Nieves Márquez Matallanes, presidenta de COCEMFE Sevilla, establece las bases para desarrollar proyectos, programas y actividades de interés común que contribuyan a mejorar las oportunidades de participación de las personas con discapacidad y favorecer su integración en la sociedad.

Esta alianza parte de una visión compartida: avanzar hacia un modelo de inclusión en el que las personas con discapacidad no sean consideradas únicamente receptoras de apoyo, sino protagonistas activas, con capacidad para ejercer como voluntarias, mentoras y agentes de transformación social. Desde esta perspectiva, el voluntariado y la mentoría inclusiva se plantean como herramientas para impulsar la autonomía personal, el desarrollo de capacidades y la igualdad de oportunidades.

La colaboración permitirá explorar nuevas vías de cooperación en ámbitos como la formación de la comunidad universitaria, la sensibilización social, el voluntariado inclusivo y la investigación en materia de accesibilidad e inclusión. Una apuesta que conecta con el compromiso educativo de la Universidad CEU Fernando III de ofrecer una formación integral, en la que la excelencia académica y profesional se complemente con la vocación de servicio, la empatía y la responsabilidad social, desde los principios del humanismo cristiano.

Formación, mentoría e inclusión laboral: nuevas oportunidades de colaboración

Entre las líneas de trabajo que podrán desarrollarse conjuntamente destaca el impulso de iniciativas de voluntariado inclusivo y mentoría, generando espacios de encuentro y aprendizaje compartido entre estudiantes universitarios y personas con discapacidad. Estas experiencias permitirán fomentar la participación en actividades de sensibilización, deporte adaptado y apoyo comunitario, favoreciendo una cultura de colaboración en la que todas las personas puedan aportar sus conocimientos, capacidades y experiencias.

Otro de los ámbitos de interés es la inclusión en los entornos académicos y profesionales, a través de experiencias de acompañamiento, tutoría e inmersión laboral. En este sentido, la Universidad CEU Fernando III ya desarrolla iniciativas de colaboración con entidades sociales, como la Asociación SyC, cuyos usuarios acuden periódicamente al Campus para participar en simulaciones de prácticas laborales y talleres de inmersión, acompañados por tutores y mentores. Una experiencia que refleja las posibilidades de acercar el entorno universitario al colectivo y favorecer el desarrollo de competencias y habilidades para su incorporación al mundo laboral.

La colaboración con COCEMFE Sevilla, que agrupa a más de 40 organizaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la provincia, abre nuevas posibilidades para compartir experiencias, identificar necesidades y explorar actuaciones que permitan ampliar estas oportunidades de participación y formación.

Asimismo, el convenio contempla la cooperación en proyectos de investigación y actividades formativas, así como la organización de jornadas y encuentros de sensibilización que contribuyan a generar conocimiento, visibilizar las capacidades de las personas con discapacidad y avanzar hacia entornos más accesibles e inclusivos. Las distintas iniciativas se concretarán mediante acuerdos específicos entre ambas instituciones, que definirán sus objetivos, planes de trabajo y recursos.

El campus CEU Andalucía, punto de encuentro para el voluntariado inclusivo

La firma de este convenio da continuidad a la colaboración entre ambas entidades, que tuvo uno de sus hitos recientes el pasado 27 de octubre, cuando el Campus CEU Andalucía acogió la jornada final de los proyectos europeos DIGIT2ME (Digital mentoring for young people with disabilities in rural areas) y TEAM IV (Training European Active Mentors for Inclusive Volunteering).

Organizado junto a COCEMFE Sevilla, el encuentro reunió a representantes de entidades sociales, profesionales, mentores y participantes vinculados a ambos proyectos europeos para compartir experiencias y presentar metodologías orientadas a promover la autonomía y la inclusión a través de la mentoría y el voluntariado.

La jornada permitió, asimismo, conocer herramientas y recursos digitales para facilitar el acompañamiento, la formación y la participación activa de jóvenes con discapacidad, especialmente en entornos rurales, así como experiencias de capacitación de mentores para desarrollar modelos de voluntariado más accesibles e inclusivos.

El encuentro también puso de relieve la importancia de superar las barreras que todavía dificultan la participación del colectivo y de promover iniciativas en las que las personas con discapacidad puedan asumir un papel activo. Una reflexión compartida que constituye uno de los fundamentos de la colaboración que ahora se consolida con la firma del convenio.

Un compromiso compartido con una sociedad más justa e inclusiva

La alianza se enmarca en el proyecto educativo de la Universidad CEU Fernando III, institución promovida por la Fundación Universitaria Fernando III El Santo, cuyo modelo educativo se fundamenta en los principios del humanismo cristiano y en el compromiso con la formación integral de la persona y el bien común.

Por su parte, COCEMFE Sevilla trabaja en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica y en la mejora de sus condiciones de vida, impulsando su plena participación en todos los ámbitos de la sociedad a través de las más de 40 organizaciones que integran la federación en Sevilla y su provincia.

COCEMFE Sevilla destaca la importancia de establecer alianzas con el ámbito universitario que permitan trasladar el compromiso con la inclusión a iniciativas concretas. La colaboración entre el movimiento asociativo y las universidades es fundamental para avanzar hacia una sociedad más accesible e inclusiva, generando espacios en los que las personas con discapacidad puedan participar activamente, compartir sus conocimientos y experiencias y desarrollar todo su potencial. Para la Federación, este convenio brinda la oportunidad de seguir construyendo puentes entre el ámbito académico y la realidad social, sumando capacidades para eliminar barreras y generar nuevas oportunidades.

Con este acuerdo, ambas instituciones refuerzan su voluntad de sumar capacidades, conocimiento y experiencia para generar nuevas oportunidades de formación, investigación y participación social. Una colaboración que sitúa el voluntariado y la mentoría inclusiva como motores de transformación y que apuesta por reconocer el valor y las capacidades de cada persona en la construcción de una sociedad sin barreras.