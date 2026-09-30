La Universidad CEU Fernando III afronta su tercer curso con cerca de 2.000 alumnos y nuevas titulaciones en salud y STEM

La ceremonia ha estado presidida por el rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo Gámir; el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés del Pueyo; el viceconsejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez Morales; y la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad CEU Fernando III, Diana Carolina Wisner Glusko, quien pronunció la lección inaugural del nuevo curso.

El acto, celebrado en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, ha reunido a representantes del Patronato de la Fundación Universitaria Fernando III El Santo, del Consejo de Gobierno de la Universidad CEU Fernando III y del Comité de Coordinación de la Fundación San Pablo Andalucía CEU; miembros de la ACdP, del claustro de profesores y del personal de administración y servicios, alumnado y una amplia representación de autoridades académicas, civiles, militares y eclesiásticas.

Durante su intervención, el rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo Gámir, ha repasado las principales fortalezas del proyecto universitario, su estrategia de futuro y los retos que afronta la institución, así como su aportación al sistema universitario andaluz.

Parejo ha destacado el crecimiento de una oferta académica que este curso incorpora Odontología e Ingeniería Matemática, Biomédica y de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, y que continuará ampliándose en los próximos años con nuevas propuestas en ámbitos como Farmacia, Física, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, además de nuevos programas de posgrado.

El rector ha puesto también de relieve un modelo educativo basado en una formación de calidad tanto teórica como práctica, atención personalizada, innovación pedagógica, empleabilidad e internacionalización, junto con la transmisión de los valores del humanismo cristiano, con el propósito de formar “magníficos profesionales y grandes personas”.

En este contexto, ha señalado al equipo humano como el principal activo de la Universidad. Y también ha querido reconocer la contribución de quienes han sido fundamentales en el desarrollo del proyecto, entre ellos, Alfonso Bullón de Mendoza -quien fuera gran canciller de la Universidad CEU Fernando III hasta el pasado mes de julio- al que ha señalado como principal impulsor de esta Universidad; y al fallecido profesor José Carlos Gómez Villamandos. Finalmente, ha agradecido a las instituciones y a la sociedad andaluza la acogida y el respaldo al proyecto CEU.

El presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés del Pueyo, ha destacado que “la Universidad CEU Fernando III ha dejado de ser un proyecto de futuro para convertirse en una institución joven, pero profundamente sólida, que avanza con paso firme y que ya forma parte indiscutible del mapa universitario de Sevilla y de Andalucía. Así ha subrayado que “la materialización de esta Universidad no representa únicamente un indudable éxito en el ámbito académico, constituye, por encima de todo, un compromiso con la sociedad, con el desarrollo de nuestros jóvenes y con el futuro de nuestra ciudad”.

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad CEU Fernando III comparten una premisa inviolable: la excelencia. “Por eso, las puertas de esta Casa Consistorial permanecerán siempre abiertas de par en par para respaldar iniciativas que inyecten riqueza, prestigio y vanguardia a la ciudad de Sevilla”.

Por su parte, el viceconsejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez Morales, ha subrayado la profunda vocación de servicio a la sociedad que debe inspirar a toda universidad, asegurando que “la responsabilidad de estas instituciones no se limita a formar a quienes hoy ocupan las aulas, sino que consiste también en poner el conocimiento al servicio de la sociedad y acompañar a las personas en las distintas etapas de su vida”.

La inteligencia artificial, protagonista de la lección inaugural

La lección inaugural del curso ha corrido a cargo de Diana Carolina Wisner Glusko, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad CEU Fernando III, con la ponencia ‘La inteligencia artificial centrada en la persona: garantías jurídicas ante las tecnologías disruptivas’.

Wisner Glusko ha abordado los retos que plantea el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial y la necesidad de orientar este progreso hacia el servicio de la persona. En su intervención, ha defendido un enfoque antropocéntrico de la IA, que sitúe la dignidad humana, los derechos fundamentales, la autonomía y la libertad en el centro del desarrollo de estas tecnologías.

La decana ha señalado asimismo la importancia de establecer una gobernanza tecnológica basada en garantías éticas y jurídicas, que incluya la supervisión humana, la transparencia, la trazabilidad, la responsabilidad, la seguridad, la protección de datos y la lucha contra los sesgos. En este sentido, ha planteado la necesidad de alcanzar un equilibrio entre innovación y protección de los derechos fundamentales, mediante una responsabilidad compartida entre instituciones, Administraciones, empresas y sociedad civil, para garantizar que la inteligencia artificial permanezca al servicio del ser humano y contribuya al bien común. “Avanzamos a una velocidad tecnológica sin precedentes, pero no siempre tenemos claro hacia dónde queremos dirigir ese progreso. El reto no consiste únicamente en aprovechar las enormes oportunidades que ofrece la IA, sino en garantizar que su desarrollo preserve la dignidad humana, la justicia y la convivencia”.

Una universidad que crece con la confianza de las familias

La Universidad CEU Fernando III, cuarta universidad del grupo educativo CEU, combina el crecimiento experimentado en sus primeros tres cursos académicos con una apuesta por la formación integral, la innovación, la investigación, la internacionalización, la empleabilidad y el acompañamiento personalizado. A ello se suma un amplio conjunto de becas y ayudas al estudio, tanto propias como en colaboración con otras instituciones.

La institución avanza, asimismo, en su dimensión internacional, con su incorporación este año a los programas Erasmus+, su presencia en organizaciones internacionales de universidades y acuerdos con instituciones de referencia, entre ellas Boston University, UCLA y Oxford. En el ámbito de la investigación, cuenta ya con ocho grupos propios reconocidos, además de la participación de otros docentes en grupos de I+D de universidades y centros de investigación.

Otro de los grandes proyectos que marcarán este curso 2026-2027 es el Hospital de Simulación, actualmente en construcción en el Campus CEU de Bormujos y cuya puesta en marcha está prevista en los próximos meses. Esta infraestructura permitirá reforzar la formación práctica e inmersiva de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida.

La ceremonia ha incluido la presentación de la Memoria del Curso Académico 2025-2026, a cargo de Agustín García Rodero, secretario general de la Universidad, que ha permitido hacer balance de la evolución experimentada por la institución en Sevilla.

Previamente, la Catedral de Sevilla ha acogido la celebración de la Santa Misa del Espíritu Santo, oficiada por Mons. Teodoro Muñoz León, obispo auxiliar de Sevilla, y una ofrenda floral ante la tumba del Cardenal Carlos Amigo Vallejo, en recuerdo de su importante contribución al nacimiento del proyecto universitario del CEU en Andalucía.

Con el inicio de su tercer curso académico, la Universidad CEU Fernando III encara una nueva etapa de crecimiento y consolidación, respaldado por la confianza creciente de las familias y por un modelo universitario que sitúa a la persona, la excelencia académica y la formación integral en el centro de su proyecto.