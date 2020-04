Una cerería de Umbrete con 800.000 euros en mercancía esperando a ser retirada

En Más de Uno Sevilla, hemos hablado con una de ellas, la cerería La Esperanza ubicada en Umbrete. Su gerente, Manuel Sánchez, nos explica que trabaja para casi una treintena de hermandades y que todos los pedidos están listos para ser retirados, pero de momento ninguna hermandad lo ha hecho. Actualmente cuenta con una mercancía valorada en 800.000 euros que tiene almacenada, aunque no sabe durante cuanto tiempo porque guardarla también tiene unos costes que no se puede permitir. Algunas hermandades como Pasión, han asegurado que pagará a sus proveedores aunque no salgan este año a realizar su estación de Penitencia, pero está a la espera de hablar con el resto para saber si pueden llegar a un acuerdo. En la siguiente entrevista nos cuenta éste y otros detalles sobre la situación actual.