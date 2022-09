Los taxistas andaluces van a la huelga el fin de semana

Los taxistas denuncian que no hay avances en la negociación de esa nueva ley y critican la cerrazón de la junta en este asunto. Consideran que la actividad de los VTC supone una competencia desleal con su actividad y amenazan con intensificar los paros y las protestas si no se incluyen sus demandas en la nueva regulación. El presidente de Élite Taxi Rafael Baena, defiende que no conocen todavía los detalles del ese documento que va al consejo de gobierno el próximo martes y que por eso van a la huelga.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, insiste en que la voluntad de la consejería en alcanzar un acuerdo de consenso con todos los sectores y apuesta por mantener el diálogo y la negociación hasta el último minuto.