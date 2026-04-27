El servicio de Neurocirugía de Quirónsalud Sagrado Corazón aplica cirugía mínimamente invasiva para extirpar un tumor intramedular

La intervención fue realizada por el doctor José Luis Barbeito, especialista en Neurocirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y Quirónsalud Córdoba, quien destaca que “este tipo de tumores, al crecer dentro de la médula espinal, pueden comprometer funciones esenciales y provocar síntomas progresivos que van desde el dolor hasta la pérdida de movilidad o sensibilidad si no se tratan a tiempo, por lo que la posibilidad de extirparlos mediante técnicas menos invasivas representa un avance significativo”.

Según detalla el doctor Barbeito, el paciente presentaba desde hacía meses un cuadro neurológico progresivo que afectaba a su calidad de vida, con dificultades para caminar, dolor nocturno y síntomas compatibles con afectación medular. Las pruebas diagnósticas revelaron la presencia de un quiste dentro de la médula espinal (siringomielia) junto a un tumor localizado entre las vértebras dorsales D7 y D8, una zona especialmente delicada por su implicación en funciones motoras y sensitivas.

El abordaje tubular mínimamente invasivo ha permitido acceder al tumor con una agresión mínima sobre músculos y estructuras óseas. Durante la intervención, gracias a la monitorización neurofisiológica continua, el equipo pudo controlar en todo momento la función de la médula espinal, aumentando la seguridad del procedimiento. “En este tipo de cirugías la clave está en combinar control y precisión, lo que nos permite actuar con máxima exactitud en un entorno extremadamente sensible”, comenta el doctor Barbeito.

Entre los principales beneficios de este tipo de cirugía destacan una menor agresión quirúrgica, menor dolor postoperatorio, menor riesgo de complicaciones y, sobre todo, una recuperación más rápida. Por ello, la evolución del paciente ha sido muy favorable desde el primer momento, recuperando la movilidad y sin presentar secuelas neurológicas tras la intervención. Este caso pone de manifiesto el potencial de las técnicas mínimamente invasivas en neurocirugía y su aplicación en patologías complejas, consolidando una línea de trabajo centrada en la innovación y la seguridad del paciente.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta en la actualidad con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.