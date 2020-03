¿Resultados o juego?

El Sevilla es tercero en liga y está en octavos de final de la Europa League. Y su afición le ha regalado dos sonoras pitadas en los últimos tres días. Así es el fútbol. O así es la afición de un equipo que está ofreciendo muchas dudas y ha bajado su rendimiento pero que se mantiene en la lucha por sus principales objetivos. Una plantilla como ésta no puede sufrir tanto para doblegar al Cluj y al Osasuna, por ejemplo, pero lo cierto es que va solventando los problemas y no se descuelga de la zona destacada, en liga y en Europa. La afición pita porque sabe que el VAR arregló el problema el jueves, pero siempre no roza con la mano la pelota un jugador rival. Y sabe que el domingo sumó tres puntos, pero siempre no llega un gol en el minuto 94.

Y la afición ve lo que está haciendo Banega y el nivelito de Franco Vázquez y la aportación goleadora de Luuk de Jong y tantas y tantas cosas. Y se preocupa. Normal. La bronca no sería tan liviana si el equipo, además de ofrecer tantas dudas, se descolgara a la septima plaza y fuera eliminado de la Europa League. Pero de momento el Sevilla se mantiene. El partido de Getafe iba a ser una piedra de toque y el equipo salvó el envite. Y ahora pasa lo mismo pero con una ronda de cuatro partidos: Atlético de Madrid, Roma, Betis y otra vez Roma. Ahí es donde veremos si este equipo es capaz de salir del bache. Bache de juego y confianza, más que de otra cosa. Aunque no se puede olvidar lo de Miranda. Veremos si en el Metropolitano, donde arbitrará Hernández Hernández, está Vaclik. El que no estará seguro es Fernando, del que esperamos conocer pronto el grado de su rotura muscular para saber si llegará al derbi. Por cierto, que dos jugadores están apercibidos de sanción: el Mudo y Gudelj no estarán ante el Betis si ven amarilla en Madrid. Son cuatro partidos en los que Lopetegui debe recuperar la solidez, velocidad y competitividad de los tres primeros meses de campeonato. Y en relación a las otras dudas, las de la efectividad goleadora de sus atacantes, está respondiendo bien En-Nesyri y también un jugador que no estaba llamado a tener grandes cifras realizadoras pero que está aportando y mucho: Ocampos, que suma 9 goles en liga y 2 más en Copa del Rey, lo que está viniendo de cine al equipo.