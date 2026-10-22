Quirónsalud Sagrado Corazón obtiene la acreditación de hospital universitario

La acreditación reconoce que el centro reúne todos los requisitos establecidos para el desarrollo de las funciones docentes e investigadoras, de acuerdo con la evaluación realizada por la Dirección General de Investigación, Innovación y Formación de la Junta de Andalucía. Este cumplimiento avala la adecuación de sus recursos, su estructura organizativa y su actividad asistencial garantizando un entorno adecuado para contribuir a la formación universitaria de futuros profesionales sanitarios.

Este hito supone un importante impulso a la colaboración entre el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y la Universidad Loyola. La designación como hospital universitario consolida el papel del centro en el ámbito de la docencia y lo posiciona como un entorno de referencia para la formación práctica de estudiantes de los grados de Ciencias de la Salud. Gracias a ello, los alumnos podrán complementar los conocimientos adquiridos en las aulas con experiencia clínica directa en un entorno sanitario real, acompañados por profesionales de reconocido prestigio y en instalaciones dotadas con la más avanzada tecnología.

Compromiso con la formación de los futuros profesionales sanitarios

La incorporación de la actividad universitaria supone un nuevo paso en el compromiso del ahora Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón con la formación de las nuevas generaciones de profesionales sanitarios. Una apuesta estratégica que pone en valor el conocimiento, la experiencia y la vocación docente de sus equipos, reforzando su contribución al desarrollo de médicos y enfermeros.

La directora gerente del Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón, María Dolores Alguacil destaca la relevancia de esta nueva etapa para el centro. “En primer lugar quiero agradecer a todos los profesionales de Quirónsalud Sagrado Corazón el esfuerzo y la implicación demostradas para conseguir que esta acreditación sea una realidad. Sin ellos no hubiera sido posible” señala.

Asimismo, añade que “para nuestro hospital esta acreditación supone un gran salto cualitativo y un reconocimiento a una dilatada trayectoria al servicio de la salud. Este hito nos impulsa a seguir avanzando en la investigación y la docencia al tiempo que nos permite participar activamente en la formación de los sanitarios del futuro en un entorno en el que, además de la excelencia académica adquiere una especial relevancia la formación humanista”.

Por su parte, Tomás Urda, director gerente territorial de Quirónsalud en Andalucía, ha subrayado la apuesta del Grupo por la formación universitaria como parte de su compromiso con el desarrollo del talento. E igualmente explica que “obtener el reconocimiento de Hospital Universitario supone un hito estratégico que nos permite involucrarnos más en la comunidad, colaborando en la formación de los futuros profesionales sanitarios, detectando el talento, impulsando la investigación y la vocación docente y nuestro compromiso con la excelencia asistencial”.

Por su parte, Fabio Gómez-Estern, rector de la Universidad Loyola, ha destacado la importancia de esta acreditación para consolidar el proyecto académico de Ciencias de la Salud de la institución. “Este reconocimiento supone un paso muy importante en nuestra alianza con Quirónsalud y refuerza nuestra apuesta por una formación universitaria de excelencia, estrechamente vinculada a la realidad profesional. Como universidad jesuita, aspiramos a formar profesionales sanitarios que combinen el máximo rigor científico y técnico con una profunda sensibilidad humana, capaces de situar siempre a la persona en el centro de su actividad. Contar con un hospital universitario de estas características es una oportunidad extraordinaria para avanzar en ese propósito”.

En esta misma línea, Francisco Javier Salvador Bofill, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Loyola, ha subrayado que “la formación clínica es una parte esencial del aprendizaje de nuestros estudiantes. Esta acreditación nos permite seguir fortaleciendo un modelo educativo en el que los conocimientos adquiridos en las aulas se complementan con la experiencia asistencial directa, el contacto con los pacientes y el acompañamiento de profesionales sanitarios en activo. Queremos que nuestros estudiantes no solo adquieran las competencias clínicas necesarias para ejercer su profesión, sino que desarrollen también el criterio, la responsabilidad y la empatía imprescindibles para ofrecer una atención sanitaria de calidad”. Asimismo, el decano ha señalado que “esta colaboración también abre nuevas oportunidades para impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento, favoreciendo la colaboración entre equipos universitarios y profesionales sanitarios, el desarrollo de nuevas líneas de investigación y la aplicación de los avances científicos a la práctica clínica. De este modo, se refuerza la conexión entre la universidad y el entorno hospitalario, generando sinergias que contribuyan tanto a la formación de nuestros estudiantes como al avance del conocimiento y a la mejora de la atención sanitaria, en beneficio de los profesionales y, en última instancia, de los pacientes”.

Un modelo asistencial basado en la innovación y la mejora continua

El Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón desarrolla un modelo asistencial basado en la innovación, la calidad, la mejora continua y la excelencia clínica. Para ello, combina tecnología avanzada, profesionales altamente especializados y una amplia cartera de servicios con la incorporación de soluciones digitales y herramientas de inteligencia artificial que contribuyen a optimizar los procesos asistenciales.

Esta apuesta por la innovación permite avanzar hacia una medicina basada en el valor, centrada en los resultados en salud y en la mejora de la experiencia del paciente, consolidando al hospital como un referente sanitario en Andalucía.

Tras esta acreditación, Quirónsalud pasa a contar con 15 hospitales universitarios en su red asistencial: Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Infanta Elena, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital Universitario General de Villalba, Hospital Universitario La Luz, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo y Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, en Madrid; Hospital Universitari Dexeus, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Universitari Sagrat Cor, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Quirónsalud Badalona y Hospital Universitari El Pilar, en Cataluña; Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, y ahora el Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón, en Sevilla.

Docencia y desarrollo del talento

El compromiso de Quirónsalud con la docencia y el desarrollo del talento es un pilar estratégico para garantizar la máxima calidad asistencial, la seguridad y la innovación clínica. Con un ecosistema de aprendizaje formado por 15 hospitales universitarios y diferentes acuerdos con diferentes instituciones del ámbito educativo, la compañía impulsa la formación integral de miles de profesionales en estudios de grado, posgrado y la formación sanitaria especializada (MIR, EIR, PIR, FIR). Asimismo, fomenta la actualización continua de conocimientos entre sus profesionales mediante su plataforma Campus Quirónsalud, cuyo propósito es preparar a la organización para la medicina del futuro: una medicina más centrada en la salud que en la enfermedad, más proactiva, personalizada, humana, digital y basada en valor. A través de sedes presenciales residenciales, una plataforma online escalable, profesionales docentes de la propia red y acuerdos con universidades, Campus Quirónsalud articula programas como PDGS, MED 360, Cuidar Cuidando, Conectamos, formación en protonterapia y el futuro programa de jefes de Servicio. Este ecosistema docente tiene como objetivos comunes mejorar resultados en salud, experiencia del paciente, calidad asistencial y sostenibilidad del sistema. La firme apuesta por la excelencia científica y el cuidado de sus profesionales revierte directamente en una mejor experiencia para el paciente, y ha consolidado a Quirónsalud como compañía Top Employer por quinto año consecutivo en 2026 y como la empresa preferida en España por los estudiantes de Ciencias de la Salud, según el ranking Merco Talento Universitario.