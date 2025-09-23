Presentado el cartel del XII Rallye Sliks Sevilla

Para esta edición se ha optado por incluir en el cartel a los tres vehículos de competición

pedroseños, por hacer homenaje a El Pedroso, sede del rallye. En él se incluyen los coches de

los dos pilotos de velocidad locales David Lozano y Eduardo Gómez y el del piloto de

regularidad Israel Fernández. De fondo se puede apreciar un monumento histórico que

identifica el tramo de El Pedroso, un lugar de gran afluencia de público al que todos los

aficionados conocen como “los bodegones”. Un edificio de la antigua cooperativa vinícola

Colonias de Galeón.

El Lema del cartel: “La sierra que ruge en cada curva”, transmite la esencia del rallye, la fuerza

de la Sierra Morena Sevillana y la adrenalina de la competición.

A la presentación de este cartel han acudido el Presidente de la Federación Andaluza de

Automovilismo D. Manuel Alonso, el Alcalde de El Pedroso, D. Sergio Vela; el concejal de

Deportes D. Jesús Hernández; la concejal de Cultura y Festejos Dña. Laura Torrejón y la Teniente

de Alcalde Dña. Zahida Pérez.

El Pedroso es una de las localidades centrales de esta prueba, ya que además de contar con

tramos cronometrados, allí se encuentra la oficina permanente, las verificaciones, el parque

de asistencia y el parque cerrado.

No podía faltar en este acto la presencia de la Escudería Sliks, escenificada en su Presidente,

Genaro Puerto, y su vocal, Juan Manuel Labrador. Es esta escudería la encargada de organizar

un Rallye, que dentro del circuito automovilístico está muy valorado. Y entre otras causas se

encuentra el buen nombre de esta escudería, ya veterana y que cuenta con el apoyo de la

Federación Andaluza de Automovilismo.

Una prueba de referencia

Esta especialidad del automovilismo es de las que más seguidores mueve hoy día dentro del

panorama del motor y hace que Sevilla sea un referente en la organización y el desarrollo de

eventos de este tipo, además de ser una cuna para la cantera de pilotos y un buen reclamo

turístico para la comarca de la Sierra Morena de Sevilla.

El Pedroso eje central del Rally

El día 17 de octubre, en El Pedroso, y en horario de tarde, se llevarán a cabo las verificaciones y

al caer la tarde tendrá lugar la ceremonia de salida. El 18, tras la celebración de los últimos

tramos los coches regresarán a El Pedroso, de nuevo, para la celebración de la entrega de

premios.

En total, la prueba contará con diez tramos. El primero y el tercero se desarrollarán en la SE8101

de Las Navas de la Concepción, con una longitud de 11,870 kilómetros. Para el segundo y el

cuarto se ha elegido La Puebla de los Infantes, contando con un total de 13,910 kilómetros.

A El Pedroso le corresponderán los tramos quinto, séptimo y noveno, circulando en la carretera

A8101 y recorriendo 9,210 kilómetros. Y por último, entre Cazalla de la Sierra y Constantina, en

la A455, se disputarán 6,795 kilómetros divididos en los tramos sexto, octavo y décimo.

Presentación local

Dos semanas antes de la disputa de este Rally, el sábado 4 de octubre, tendrá lugar la

presentación en la Plaza Ntra. Sra. de la Consolación. Una fecha en la que también se

presentarán los vehículos que componen el cartel de esta edición, acompañados de sus pilotos

David Lozano, Eduardo Gómez e Israel Fernández y sus copilotos Víctor Manuel Muñoz,

Alberto Becerra y Natalia León.

Más que una simple prueba

El Rallye, al igual que en anteriores ediciones será puntuable para distintos Campeonatos,

Copas y Trofeos. En este 2025 esas puntuaciones se encontrarán en el Campeonato de Andalucía

de Rally de Asfalto de Pilotos y Copilotos; el Trofeo de Andalucía de Rally de Asfalto Femenino

de Pilotos y Copilotos; el Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto de Pilotos y Copilotos

de Regularidad; el Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto de Pilotos y Copilotos de

Regularidad Sport; el Trofeo de Andalucía de Pilotos y Copilotos Femenino de Regularidad y

Regularidad Sport; el Trofeo de Andalucía de Rally de Asfalto; el Trofeo de Andalucía de Rallyes

de Asfalto de Pilotos y Copilotos Junior; el Trofeo Copa Federación Campeonato de Andalucía

Rallyes de Asfalto.