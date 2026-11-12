I Premios Extraordinarios UNEI

El sentido de los I Premios Extraordinarios es reconocer y celebrar a personas, instituciones y organizaciones excelentes, comprometidas e innovadoras, y que se identifican, de esta forma, con el Propósito de UNEI: Hacer del mundo un lugar más humano, más vivible y más feliz, Inspirando lo Extraordinario.

Estos galardones se entregarán en la gala conmemorativa del 35 aniversario de UNEI, ‘Una Extraordinaria Navidad’, un evento que se celebrará el 26 de noviembre en Sevilla, con los presentadores Jaime Cantizano y Lidia Torrent como maestros de ceremonias.

Sumar una noche extra a las Navidades en Andalucía

Con la gala ‘Una Extraordinaria Navidad’, UNEI ha querido que el acto central de la celebración de su 35 aniversario se convierta en el arranque de la Navidad en Andalucía y en Sevilla. Se trata, tal y como explica la directora de Estrategia y Marketing de UNEI, Inma Ponce, de “inaugurar las fiestas con una velada extraordinaria”.

‘Una Extraordinaria Navidad’ reunirá a los máximos representantes institucionales, empresariales y de diferentes sectores de la sociedad, con el objetivo de festejar los 35 años de UNEI, que llega a esta efeméride consolidada como la empresa social líder en Andalucía, con 2.100 personas en el equipo, un 87% con discapacidad y un 50% con enfermedad mental, y entregar reconocimientos a instituciones y empresas líderes.

Agencia de Emergencias de Andalucía

La Agencia de Emergencias de Andalucía, que integra al 112, a Protección Civil, al Instituto de Emergencias y Seguridad Pública y al operativo contra incendios y otras emergencias INFOCA, ha sido distinguida con uno de los Premios Extraordinarios por su doble compromiso con la gestión de las emergencias en Andalucía y con la innovación y la modernización de los medios tecnológicos que contribuyen a la protección de la ciudadanía.

En esta apuesta por la modernización, destaca el refuerzo de las comunicaciones críticas en situaciones de emergencias, a través de la nueva Red Digital de Emergencias de Andalucía, la más grande de Europa, que permite realizar hasta mil llamadas simultáneas y alertas de vida con el seguimiento de constantes vitales.

Javier Targhetta

Por su parte, Javier Targhetta, ingeniero, empresario y Medalla de Andalucía en 2021, ha sido reconocido por su ejemplar trayectoria profesional. Como consejero delegado primero y presidente después de Atlantic Copper, ha situado a la compañía como líder en el sector del cobre en Europa y referente del tejido económico de Andalucía.

Más recientemente, Targhetta ha sido uno de los impulsores de la adquisición y reactivación de la histórica fábrica de loza y vajillas La Cartuja-Pickman, que gracias a la apuesta de sus nuevos propietarios ha lanzado ya una nueva colección.

Fundación Eduarda Justo (Grupo Cosentino)

La Fundación Eduarda Justo, impulsada por Grupo Cosentino, tiene como misión fomentar el desarrollo del talento, el liderazgo y el espíritu emprendedor entre los jóvenes, contribuyendo a la formación de una nueva generación de personas comprometidas con la transformación y el progreso de la sociedad.

A través de iniciativas como el Seminario Líderes del Futuro, las Becas Colegios del Mundo Unido y Canadá TECH, Foro de la Educación y Debate Almería, la Fundación ofrece oportunidades educativas y experiencias formativas que promueven el liderazgo responsable, el pensamiento crítico, la creatividad, la iniciativa y el compromiso social. Con una especial vinculación con la provincia de Almería, la Fundación trabaja para que los jóvenes desarrollen su potencial, amplíen sus horizontes y se conviertan en protagonistas de su propio futuro.

Cherubina

Por último, Cherubina, firma de moda sevillana fundada por Ana Cherubina (Ana García) en 2003, ha conseguido convertir la afición por el diseño de su fundadora en una empresa consolidada con alcance nacional e internacional, manteniendo el carácter artesanal y el cuidado por el oficio como señas de identidad.

Junto a la calidad y el diseño de sus piezas, que han consolidado su identidad propia, Cherubina destaca por su gestión empresarial, con la previsión de continuar su expansión en Iberoamérica y crecer en torno al 30% en el cierre de 2026.

35 aniversario de UNEI

UNEI, empresa social andaluza líder en empleo de personas con discapacidad, ha alcanzado en 2026, año de su 35 aniversario, el récord de 2.100 personas en el equipo, el 87% con discapacidad y el 50% con problemas de salud mental. La actividad de UNEI se desarrolla a través de diferentes líneas de negocio en los ámbitos de la logística integral, los Facility Services, la conservación medioambiental, la teleasistencia avanzada y la gestión de espacios deportivos.

https://www.unei.com/