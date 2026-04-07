El Zurich Maratón de Sevilla abre este jueves las inscripciones para su edición de 2027

Según ha indicado el Consistorio , se ha establecido un nuevo sistema de inscripción para "premiar la fidelidad" de los participantes en la última edición y "favorecer" la presencia de los corredores que se apuntaron a la lista de espera pero que no pudieron participar por no conseguir dorsal.

Los inscritos en 2026 tendrán su dorsal garantizado durante los primeros cuatro días de inscripción, esto es, del 9 al 12 de abril, ambos inclusive; para ello, recibirán un correo electrónico con un enlace y las instrucciones para realizar la inscripción a la edición de 2027.

A continuación, del 13 y hasta el 16 de abril, ambos inclusive, se abre el plazo para aquellos corredores que se inscribieron a la lista de espera del Zurich Maratón Sevilla 2026 y que quieran participar en 2027, quienes también recibirán un correo electrónico con el procedimiento a seguir.

En esta segunda fase de inscripción todos los corredores recibirán a la vez el email aunque no será posible garantizar la plaza de todos si se alcanzaran los 20.000 dorsales disponibles.

Por último, en el caso de que en estas dos primeras fases no se alcanzara el tope de 20.000 dorsales, se abrirá el proceso a todo aquel que quiera inscribirse hasta ese máximo de participantes.