'Sevilla Quiere Metro' consigue en Bruselas que se supervisen los avances en la red de Metro

Sevilla Quiere Metro ha aterrizado en Bruselas en una nueva intervención en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo con el apoyo de 130 entidades y el respaldo institucional de las tres administraciones --local, regional y estatal--. A la asociación le han acompañado el delegado de Movilidad del Ayuntamiento, José Lugo; Catalina de Enrique, la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, y Vicente Salvador, consejero de Transportes de la Representación Permanente de España en Bruselas.

El Parlamento Europeo se ha comprometido a estudiar cada una de las peticiones que esta plataforma ha puesto hoy encima de la mesa. Al Gobierno de España le han pedido que formalice su compromiso de cofinanciar el tramo Sur de la línea 3 y la línea 2, y a la Junta de Andalucía, que ponga por escrito su compromiso de terminar el proyecto del tramo sur de la línea 3 en 2024 y que se comprometa a finalizar el anteproyecto de la línea 2 a principios de 2026.

El portavoz de la asociación, Manuel Alejandro Moreno ha agradecido la predisposición con el Metro de todos los grupos que han participado en este debate y ha asegurado que van a estar "vigilantes" porque dice "se ha hecho una mala política con el metro que ha perjudicado a los ciudadanos".

Asimismo, Manuel Alejandro Moreno Cano ha aludido al "fuerte impacto en la salud" ya que una mala calidad del aire tiene un "efecto profundo en la cantidad y calidad de la vida". "La primera vez que intervine en esta Comisión comencé hablando de mi abuelo. Expliqué que, cuando yo era un niño, mi abuelo ya me contaba que en los años 70 y 80 se empezó a construir el Metro, aunque no fue hasta 2009 cuando se inauguró la primera y única línea. Hoy no voy a hablar de mi abuelo: hoy voy a hablar de mi madre. Cuando tenía 19 años, se estaban construyendo las primeras estaciones. Cuarenta y dos años más tarde, sólo ha visto una línea de Metro en Sevilla. Mi abuelo sufrió está situación, mi madre la está sufriendo y si no solucionamos ya este problema, mi generación será la tercera que sufra las consecuencias de que Sevilla sea la única ciudad europea de su tamaño sin una red completa", ha concluido.