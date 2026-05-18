MÚSICA EN SEVILLA

La ROSS culmina en el Teatro de la Maestranza su temporada dedicada a Mahler con la Sinfonía 6 'Trágica'

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha anunciado que los próximos 21 y 22 de mayo presentará a las 20,00 horas en el Teatro de la Maestranza el decimocuarto programa de abono de la temporada, titulado 'Tragedia y enigma', un concierto dedicado a la Sinfonía número 6 en La menor, 'Trágica', de Gustav Mahler.

Mar Chacón

Sevilla |

La ROSS culmina en el Teatro de la Maestranza su temporada dedicada a Mahler con la Sinfonía 6 'Trágica'
La ROSS culmina en el Teatro de la Maestranza su temporada dedicada a Mahler con la Sinfonía 6 'Trágica' | Europa Press

Según ha detallado la ROSS en una nota de prensa, este programa supone la culminación del eje artístico que la ROSS ha dedicado a Mahler a lo largo de la temporada 2025-2026, en la que el compositor ha ocupado un lugar central. Al frente de este programa estará el maestro György Györiványi Ráth, uno de los principales directores invitados de la temporada junto a la maestra Shi-Yeon Sung.

De esta forma, ha ofrecido la Sinfonía número 2, 'Resurrección', y la Sinfonía número 5, en aras de configurar "un recorrido coherente que encuentra su cierre en la Sexta, una partitura que representa el lado más sombrío y enigmático del autor".

Compuesta entre 1903 y 1904, la Sinfonía número 6 mantiene la estructura tradicional en cuatro movimientos. La obra alterna episodios de gran energía con otros de carácter más íntimo, y presenta una orquestación de gran riqueza, con especial protagonismo de la percusión, tal y como ha detallado la ROSS.

Considerada por muchos como una de las obras más personales de Mahler, la Sexta destaca por "su intensidad emocional y por un final de gran impacto, que deja una profunda huella en el oyente".

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