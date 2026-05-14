NUEVO TRAMO

Reabierto el carril bici que conecta Sevilla con la UPO tras finalizar las obras de mejora

El carril bici que conecta el campus de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) con la ciudad de Sevilla vuelve a estar operativo, tras la finalización de las obras de conservación y mejora realizada por el Ayuntamiento de Sevilla.

Mar Chacón

Sevilla |

Reabierto el carril bici que conecta Sevilla con la UPO tras finalizar las obras de mejora
Reabierto el carril bici que conecta Sevilla con la UPO tras finalizar las obras de mejora | Europa Press

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la intervención ha sido coordinada con la UPO a través del Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad. El tramo acondicionado cuenta con una longitud de 2,27 kilómetros y conecta el campus universitario con la Red de Vías Ciclistas de Sevilla, constituyendo una infraestructura clave para favorecer una movilidad más saludable y sostenible en el área metropolitana.

En ese sentido, la UPO ha celebrado la reapertura de esta vía para el uso de la comunidad universitaria y el conjunto de usuarios que se desplazan entre Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra.

Además, la actuación ha contemplado la instalación de aparcabicicletas, un contador de usuarios y un kit de mantenimiento y reparación de bicicletas situado en el paso inferior bajo el metro. Estas mejoras tratan de "reforzar las condiciones de uso de esta vía ciclista y facilitar los desplazamientos en bicicleta hacia el campus".

Las obras han sido financiadas por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, comenzaron el 1 de octubre de 2025.

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