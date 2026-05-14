Reabierto el carril bici que conecta Sevilla con la UPO tras finalizar las obras de mejora

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la intervención ha sido coordinada con la UPO a través del Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad. El tramo acondicionado cuenta con una longitud de 2,27 kilómetros y conecta el campus universitario con la Red de Vías Ciclistas de Sevilla, constituyendo una infraestructura clave para favorecer una movilidad más saludable y sostenible en el área metropolitana.

En ese sentido, la UPO ha celebrado la reapertura de esta vía para el uso de la comunidad universitaria y el conjunto de usuarios que se desplazan entre Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra.

Además, la actuación ha contemplado la instalación de aparcabicicletas, un contador de usuarios y un kit de mantenimiento y reparación de bicicletas situado en el paso inferior bajo el metro. Estas mejoras tratan de "reforzar las condiciones de uso de esta vía ciclista y facilitar los desplazamientos en bicicleta hacia el campus".

Las obras han sido financiadas por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, comenzaron el 1 de octubre de 2025.