Policía Nacional desmantela un laboratorio de cocaína con cinco detenidos en Dos Hermanas

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la organización disponía de tres emplazamientos --dos en Alcalá de Guadaíra y otro en Dos Hermanas-- que utilizaba como laboratorio, guardería de droga y para la distribución de pequeñas cantidades de estupefaciente.

Asimismo, los investigadores de ambos cuerpos dispusieron un operativo que ha permitido verificar la existencia de un grupo organizado, que tomaba fuertes medidas de seguridad, para llevar a cabo la actividad delictiva.

De esta manera, la organización adquiría partidas de cocaína, las adulteraba con otras sustancias y procedía a su distribución a terceros, tanto en formato 'pastilla' como en la modalidad conocida como 'telecoca'.

Una vez identificados todos los miembros de la organización y determinados sus roles, se han autorizado tres registros domiciliarios, donde se intervinieron más de 12 kilos de cocaína, gran cantidad de sustancias de corte, siete armas de fuego, diversa munición, un machete y alrededor de 20.000 euros en efectivo.

Los efectos intervenidos y los detenidos, a los que se imputan delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión de los principales investigados.