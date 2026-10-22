DELITO CONTRA LIBERTAD SEXUAL

Ante el juez un médico acusado de realizar tocamientos íntimos a una paciente durante una consulta

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla y puesto a disposición de la autoridad judicial a un médico acusado de realizar tocamientos en las zonas íntimas de una de sus pacientes durante sus consultas, sin que, a juicio de la misma, guardasen relación con las pruebas médicas practicadas.

Mar Chacón

Sevilla |

Ante el juez un médico acusado de realizar tocamientos íntimos a una paciente durante una consulta
Ante el juez un médico acusado de realizar tocamientos íntimos a una paciente durante una consulta | Europa Press

A este hombre se le investiga como presunto responsable de un delito contra la libertad sexual, según ha indicado el Cuerpo en un comunicado.

Al detalle, el relato de la denunciante indicaba que durante la exploración el médico "habría realizado determinados tocamientos en zonas íntimas de su cuerpo sin su consentimiento".

La mujer ha manifestado que "inicialmente no supo cómo reaccionar ante lo sucedido", dada la "situación de confianza generada" en esta atención sanitaria, aunque posteriormente y tras reflexionar lo ocurrido decidió denunciar los hechos.

Los investigadores, después, iniciaron las correspondientes actuaciones para esclarecer las circunstancias de lo sucedido. Así, determinaron la existencia de indicios suficientes para proceder a la detención del médico como presunto responsable de un delito contra la libertad sexual.

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