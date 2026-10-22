Ante el juez un médico acusado de realizar tocamientos íntimos a una paciente durante una consulta

A este hombre se le investiga como presunto responsable de un delito contra la libertad sexual, según ha indicado el Cuerpo en un comunicado.

Al detalle, el relato de la denunciante indicaba que durante la exploración el médico "habría realizado determinados tocamientos en zonas íntimas de su cuerpo sin su consentimiento".

La mujer ha manifestado que "inicialmente no supo cómo reaccionar ante lo sucedido", dada la "situación de confianza generada" en esta atención sanitaria, aunque posteriormente y tras reflexionar lo ocurrido decidió denunciar los hechos.

Los investigadores, después, iniciaron las correspondientes actuaciones para esclarecer las circunstancias de lo sucedido. Así, determinaron la existencia de indicios suficientes para proceder a la detención del médico como presunto responsable de un delito contra la libertad sexual.