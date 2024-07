Hallada muerta una mujer de 51 años con signos de violencia en una caravana en un cortijo de Motril

Una mujer de 51 años y nacionalidad española ha sido hallada muerta con signos de violencia en el interior de una caravana aparcada en un cortijo de Motril (Granada), sin que hasta el momento se hayan practicado detenciones por este presunto crimen, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

El cadáver de la víctima, de la que aún no han trascendido más datos, fue localizado el jueves por la tarde y trasladado al Instituto de Medicina Legal de Granada, donde se le practicará la autopsia que determinará las causas y el día de la muerte.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y por el momento no se descarta ninguna hipótesis, según ha señalado en un audio remitido a los medios el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha lamentado este viernes la muerte de la mujer y ha asegurado que "no era usuaria" del Instituto Andaluz de la Mujer a través del Centro Municipal de Información a la Mujer del municipio.

López ha subrayado que no quiere pronunciarse sobre si se trata o no de un caso de violencia de género "hasta que no lo ratifique el Gobierno de España" porque es "muy respetuosa en ese sentido".