Fernández-Pacheco afea que el PSOE-A vuelva a "abrir su sede a la mentira con Chaves en el atril y Espadas aplaudiendo"

En declaraciones a los periodistas, Fernández-Pacheco ha afirmado que Chaves ha mentido "ha dicho cosas como que el Tribunal Constitucional reconoce su inocencia, cosa que es falsa", ya que "el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que hay que volver a juzgar a Manuel Chaves".

Igualmente, ha acusado al expresidente socialista de la Junta de mentir "porque ha dicho cosas como que el Tribunal Constitucional ha puesto fin al caso ERE, y es todo lo contrario, ya que el caso ERE es un caso que estaba cerrado y que el Tribunal Constitucional ha vuelto a abrir".

Además, ha añadido que "miente cuando dice que el Tribunal Constitucional reconoce que no hay fraude", porque es "falso", ya que "el Tribunal Constitucional no ha desdicho al Tribunal Supremo cuando dijo que nos encontramos ante un fraude sin precedentes". Igualmente, "miente cuando dice que el Tribunal Constitucional reconoce que no hubo trama, porque lo que dice es que la pieza política del ERE ha de volver a ser juzgada".

Fernández-Pacheco ha afirmado que Chaves "no sólo ha mentido, sino que además ha hecho acusaciones muy graves, al PP, a los jueces y a los medios de comunicación de tejer una trama política, mediática y judicial para acusar al PSOE y sin embargo no ha tenido tiempo para hacer una valoración acerca de los delitos que el Tribunal Constitucional no ha borrado o de las más de 100 causas que quedan pendientes por juzgar relativa a los ERE".