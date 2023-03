Moreno defiende la legalidad de los contratos de emergencia y reta al PSOE-A a ir al juzgado si no lo cree

Moreno se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior a la reunión que el Consejo de Gobierno andaluz ha celebrado este martes de manera excepcional en la estación de esquí granadina de Sierra Nevada, y a preguntas de los periodistas sobre el anuncio del PSOE-A de acudir a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para investigar posibles irregularidades en las contrataciones de emergencia de la Consejería de Salud en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Al respecto, el presidente ha apuntado que lo que sabe "a través de la Consejería es que todo está en orden y en función de la legislación vigente". "Por tanto, cuando las cosas están en orden, cumpliendo la ley, no hay ningún problema", y "el que crea que no cumple la ley, lo que tiene que hacer es ir al juzgado", ha apostillado. "Nosotros tenemos que gobernar y gestionar, y no perder el tiempo con campañas electorales", ha aseverado Moreno antes de agregar que "está todo publicado en el portal de transparencia" de la Junta, de forma que "ahí pueden recabar toda la información que deseen".

Sobre la iniciativa del PSOE-A de trasladar esta cuestión al Tribunal de Cuentas, el presidente ha indicado que le parece "magnífico que el PSOE haga lo que estime oportuno", y ha remarcado que es "una formación política distinta" a la que sustenta al Gobierno andaluz, que "hace oposición" al Ejecutivo del PP-A, al que "quiere desgastar", y "utilizará todos los mecanismos e instrumentos que tenga a su alcance" para ese fin, ha abundado Moreno antes de concluir que el PSOE-A "está legitimado a tomar las decisiones que considere oportunas".