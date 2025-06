El IAPH supervisará a partir de ahora cualquier trabajo sobre la Macarena

En el comunicado que ha subido a su página web, la Hermandad pide también disculpas por la demora en convocar el Junta extraordinaria celebrada este lunes, "motivada por la voluntad de tener en su poder la información de todos los acontecimientos así como los informes técnicos imprescindibles para determinar lo sucedido y actuar en consecuencia".

Indica la nota que el Mayordomo y el Prioste de Nuestra Señora de la Esperanza han presentado su dimisión, que tomará efecto una vez resuelta esta incidencia.

La Junta de Gobierno también ha aprobado que sea el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) quien realice las labores de supervisión técnica de las actuaciones que se van a hacer sobre la imagen.

Señala en el documento que en mayo de 2024 se solicitó al profesor Francisco Arquillo Torres un Informe sobre el estado de conservación de la Imágenes Titulares de la Hermandad de la Macarena, indicando en su punto 8 las acciones necesarias para ese mantenimiento que incluían, entre otras, la eliminación de la mancha clara del lagrimal del ojo izquierdo, tratamiento de la fisura de la mascarilla en ambos lados del rostro y revisión de las pestañas y las lágrimas.

Precisa que una vez que el profesor comunicó que los trabajos encomendados estaban finalizados el viernes 20 de junio, los Oficiales de Junta estiman que el aspecto de la Virgen es idóneo para ser respuesta al culto.

Sin embargo, y según el informe resumido del profesor Arquillo, en ese momento “aún no le habían sido colocadas las pestañas realizadas utilizando la plantilla de la restauración de 1978” siendo por tanto “la última operación que se efectúa para no afectarlas (las pestañas) por la pulverización de protección superficial que se le aplica a la policromía, se colocaron momentos antes de vestirla” asumiendo que “es posible que se desplazaran cerrando parte de los ojos al no estar el adhesivo completamente seco”.

El proceso de vestir a la Virgen para restituirla al culto se completó con total normalidad. A pesar del cambio de aspecto provocado por las nuevas pestañas y las consultas al profesor Arquillo, este indicó que era un efecto transitorio.

Tras situar a la Virgen ya en el camarín, su aspecto seguía suscitando dudas entre los Oficiales, por lo que se intentó contactar con el profesor Arquillo. Al no ser posible, y a pocas horas de la apertura al público de la Basílica, se decidió "de manera errónea" reponerla al culto tal y como estaba.

En la mañana del sábado 21, y ante la persistencia de ese efecto estético no deseado, se requirió la presencia del profesor Arquillo en la Basílica además de otros expertos para analizar una posible solución. De ahí que se decidiera cerrar el templo para actuar lo antes posible.

Este lunes un grupo de devotos de la Esperanza Macarena se reunió frente a su basílica en Sevilla para pedir la dimisión de la junta de gobierno de la hermandad, tras la restauración realizada a la imagen que, para los convocantes, la ha dejado “irreconocible” respecto a su estado anterior.