Arranca la instalación de los toldos que darán sombra hasta el otoño en 30 calles del centro

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, esta actuación, que ha comenzado en la calle Sierpes, cuenta con un nuevo contrato de suministro e instalación de los toldos, con una inversión de 1.703.228,50 euros y una duración de cuatro años, de 2025 a 2029, por lo que amplía el periodo respecto al contrato anterior.

Como principal novedad, este año se incorporan al sistema de entoldado las calles Alfonso XII, Córdoba y José Gestoso, tres "importantes ejes comerciales" de la ciudad que contarán por primera vez con estas estructuras de sombra.

Asimismo, los toldos se colocarán este año en 30 calles y plazas del centro histórico, entre ellas Albareda, Cuna, Francos, Hernando Colón, Rioja, Sagasta o Velázquez, entre otras. Además, la Gerencia de Urbanismo suministrará los toldos y las estructuras metálicas que se instalarán en la Plaza del Duque, Plaza Jesús de la Pasión, La Campana y el Paseo Marqués de Contadero.

De esta manera, los trabajos se desarrollarán durante las próximas semanas con el objetivo de que el sistema esté completamente operativo antes del inicio del verano y permanezca instalado hasta comienzos del otoño.

LISTADO COMPLETO CALLES

Las calles que contarán con entoldado serán Albareda, Alcaicería de la Loza, Alfonso XII, Almirante Bonifaz, Baños, Carlos Cañal, Cerrajería, Córdoba, Cuna, Empecinado, Francos, General Polavieja, Hernando Colón, Jaén, José Gestoso, Lineros, O'Donnell, Pedro Caravaca, Puente y Pellón, Regina, Rioja, Rivero, Sagasta, Sierpes, Tetuán, Velázquez, Plaza del Duque, Plaza Jesús de la Pasión, La Campana y el Paseo Marqués de Contadero.