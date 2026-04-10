Agenda de ocio y cultura para los próximos días en Sevilla

PRELUDIO DE FERIA

La Fundación Cajasol pone en marcha este próximo lunes su ciclo Preludio de Feria, el ciclo de actividades con el que la Fundación Cajasol celebra la llegada de la Feria de Sevilla con Moda, tradición, artesanía, estética flamenca talleres, presentaciones y encuentros creativos abiertos al público. Este próximo lunes a las 19 en la sala Antonio Machado, en la calle chicarreros, presentación del libro El campo bravo en Andalucía de la firma Arjona, una obra dedicada al campo bravo, su tradición y su valor cultural. Ese mismo dia en el Patio de la Fundación Cajasol, taller para aprender Bulerías de Jerez que imparte el bailaor Fernando Jiménez con Entrada libre hasta completar aforo y el martes 14, dos masterclasses de la agencia doble erre uno sobre estilismo flamenco y otro sobre técnicas de maquillaje para la feria. Ambos a las 20 de la tarde en la sede de la fundación.

CONCIERTO NOLASCO

Este es Nolasco que ofrece concierto hoy viernes en la Sala CITE del Cartuja Center para presenta las canciones de su nuevo trabajo discográfico titulado "Henko", el noveno que publica este cantante sevillano del viso. A las 21:30 horas.

FESTIVAL SWING

Ya ha arrancado la decimocuarta edición del Festival Sevilla Swing que tare a Sevilla el ritmo de los años 20 y 30. Hasta el domingo o sea Durante 3 dias, el evento desplegará una intensa agenda de conciertos, clases de baile y fiestas sociales repartidas por sedes emblemáticas de la capital. Hoy por ejemplo es el turno de Louise Perret & Sébastien Giniauz Gipsy Quartet en el teatro alameda y el sábado Cynthia Sayer & Joyride. Habrá además talleres en el Antiquarium de las Setas y el CICUS, y jam sessions nocturnas en sede de Asejazz en la calle Escarpia.

CONCIERTO VICTOR MANUEL

Mañana llega Víctor Manuel con su nueva propuesta en directo dentro de la gira Solo a solas conmigo Tour 2026. que se titula igual que su nuevo trabajo en la que combinan canciones nuevas con himnos como "Solo pienso en ti", "Asturias" y "Ay amor". El eje central de este concierto es la presentación de ese último trabajo discográfico. Será en el cartuja center a partir de las 20 de la tarde.

TOROS

mañana arranca ya el ciclo continuado en la Maestranza, una temporada taurina que arrancó el pasado domingo y que se prolongara hasta el 27 de septiembre de 2026 con un total de veinticinco festejos de abono distribuidos en dieciocho corridas de toros (incluyendo las de la Feria de Abril, el Corpus y la Feria de San Miguel), una de rejones y seis novilladas. El sábado a las 18:30 horas, Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez con toros de Alcurrucén y el domingo, turno para Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina con toros de Fuerte Ymbro.

CONCIERTO JEANETTE

Y este domingo ofrece concierto Jeanette en el Cartuja Center . viene a interpretar éxitos de su carrera profesional como "Soy rebelde", "El muchacho de los ojos tristes", "Por qué te vas" y "Corazón de poeta". Estará acompañada de una banda, forma parte de la "Gira 50 aniversario" con la que celebra medio siglo de trayectoria musical. Será a las 19 horas.