El Milagrito supera los 12.500 puntos de venta en España tras sumar 1.200 en los últimos dos meses

Según destaca el director comercial de la compañía, Javier Castro Molera, “estos últimos meses han sido muy positivos para El Milagrito a nivel de ventas, porque hemos sumado importantes incorporaciones que refuerzan la estrategia de expansión que la empresa viene desarrollando desde principios de año y que permiten anticipar un nuevo ejercicio récord en número de establecimientos, ya que con ellas hemos superado los 1.200 nuevos puntos de venta incorporados durante 2026. La previsión es cerrar el año con una red de distribución de 12.500 establecimientos en toda España, una cifra que incluye grandes superficies, cadenas de supermercados, perfumerías y droguerías. Porque nuestro objetivo es que cada persona tenga cada día más cerca de la puerta de su casa nuestro producto”, explica Castro Molera.

Mayor presencia

El crecimiento de la red comercial está contribuyendo a reforzar la presencia de El Milagrito en una categoría, la de los desengrasantes, caracterizada por la estabilidad en el consumo y por una elevada competencia. En palabras de su director comercial, “el mapa ya no solo es rosa, sino que cada vez va cogiendo un rosa más intenso. Cada vez tenemos más presencia”.

Castro Molera compara el mercado nacional de desengrasantes con una tarta cuyas dimensiones apenas varían de un año a otro. En este contexto, el crecimiento de una marca depende, en buena medida, de su capacidad para ganar cuota frente a sus competidores.

“Es un mercado muy profesional, nuestros competidores son muy buenos. Ellos también quieren su trozo de tarta, algo que nos motiva y nos empuja a trabajar para que El Milagrito sea cada día un poco mejor”, afirma.

Y concluye con una invitación que refleja la apuesta de la compañía por seguir creciendo y llegando a nuevos consumidores. “¿Te sumas al efecto El Milagrito?”

La evolución de El Milagrito destaca también en un contexto de creciente presión de las marcas de distribuidor (MDD), conocidas popularmente como marcas blancas. Un informe publicado por la revista especializada Alimarket señala que el avance de estos productos representa una amenaza para algunas de las marcas líderes del mercado español de desengrasantes. Pero El Milagrito es una excepción al mantener una trayectoria positiva. Según los datos recogidos en el informe, la compañía ha registrado un crecimiento del 7,1 %, que le ha permitido consolidar una cuota del 4,7 % en el mercado nacional de esta categoría.

El informe de Alimarket también pone el foco en la estrategia de diversificación de El Milagrito, que trabaja para trasladar el reconocimiento de su marca a otras categorías de productos de limpieza. En este sentido, el multiusos constituye una de las principales apuestas de la compañía para consolidar su presencia en segmentos con potencial de crecimiento. El producto se ha desarrollado bajo la propia marca El Milagrito y responde a una propuesta que combina versatilidad, aroma y sostenibilidad. El informe de Alimarket resalta que entre sus características destaca el envase de PET transparente, concebido para aportar diferenciación al producto, así como la incorporación de un pH neutro, un atributo orientado a ofrecer garantías de seguridad y calidad. Con esta propuesta, la compañía busca responder a algunas de las preferencias que los consumidores valoran cada vez más al elegir productos de limpieza.

Oportunidades internacionales

Junto al crecimiento nacional, El Milagrito mantiene su apuesta por la internacionalización. Tras el avance realizado en 2025 con su llegada a Estados Unidos, la empresa trabaja en nuevas oportunidades de expansión fuera de España. “Hay buenas perspectivas y creo que en 2027 se dara un importante paso. Ya lo dimos en 2025 con Estados Unidos y estamos proyectando un salto a cierta parte del mundo que ya anunciaremos. Es un reto con el que estamos muy ilusionados”, concluyó Javier Castro Molera.