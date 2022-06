EL CANDIDATO DEL PP CREE QUE EL PARTIDO DE ABASCAL NO CREE EN EL AUTOGOBIERNO

Juanma Moreno avisa a Vox de que estar en el Gobierno es "respetar" el Estatuto

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido este viernes a Vox de que estar en el Gobierno andaluz es "respetar" el Estatuto de Autonomía y ha criticado su "incoherencia" al pretender entrar en el Ejecutivo autonómico cuando no cree en el "autogobierno" ni en las comunidades autónomas. En una entrevista radiofónica, recogida por Europa Press, Moreno ha señalado, sobre la intención de Vox de entrar en el Gobierno autonómico, que no entiende ese interés cuando ese partido "no cree en el autogobierno". "¿Qué sentido tiene que entres en un gobierno en el que no crees? me parece incoherente", ha dicho Moreno, quien ha indicado que si Vox dice que es constitucionalista, tendrá que respetar el Título VIII de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. "Un gobierno viable es un gobierno que respete el Estatuto de Autonomía", ha sentenciado.