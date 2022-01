En directo: siga la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno de la Junta de Andalucía

Al margen de esa cuestión, el orden del día del Consejo de Gobierno de este lunes contempla también el proyecto de decreto por el que se crea y regula la Medalla al Mérito de Protección Civil de Andalucía.

Asimismo, el Consejo de Gobierno instará a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a impulsar "por el trámite de urgencia" el Reglamento de desarrollo de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (Lista).

Otro punto del orden del día es una propuesta de acuerdo por el que se autoriza el expediente de gasto derivado de la contratación, por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de los servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, por un importe total de 28.200.479,89 euros, IVA incluido.

También el Consejo de Gobierno prevé tomar conocimiento de la aprobación, por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de medidas de apoyo urgente para proyectos para la mejora de las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes para incrementar su eficacia en la recuperación de materiales susceptibles de ser reciclados, dentro del Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa su convocatoria.

Otra propuesta de acuerdo que va al Consejo de Gobierno de este lunes es para tomar conocimiento de la participación de la Junta de Andalucía en el proyecto de cooperación 'Overcoming Barriers for Innovation in the Entrepreneurship Ecosystems of Andalusia, Navarre, Extremadura, and Madrid', enmarcado en la actual convocatoria de la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales (DG Reform) de la Comisión Europea, para brindar asistencia técnica a los estados miembros (EEMM) para llevar a cabo reformas institucionales, estructurales y administrativas, que propicien el crecimiento económico, la creación de empleo y la inversión sostenible.