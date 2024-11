Vitor Roque: "Poco a poco van saliendo las cosas"

Vitor Roque, de 19 años, llegó al Betis el pasado verano cedido por el Barcelona y, según reconoció a los medios del club, le ha podido pesar la presión por marcar, aunque "poco a poco" la está superando con la ayuda de sus compañeros y la confianza del técnico chileno Manuel Pellegrini: "me ayuda mucho", afirmó.

"Siempre habla conmigo y me dice lo que tengo que mejorar. La confianza es lo más importante. Siempre me dice que me quede tranquilo, que los goles llegarán y que siga ayudando al equipo", aseveró el punta brasileño, quien destacó igualmente la ayuda de sus compatriotas Natan de Souza y Johnny Cardoso (de nacionalidad estadounidense) y del capitán Marc Bartra.

El delantero reconoció que marcar en su primer partido en el Benito Villamarín ante el Leganés fue importante para liberarse de la presión de anotar y reivindicarse.

"Fue impresionante, ni en mis mejores sueños imaginaba marcar en mi primer partido en casa y estaba muy feliz. Me quité un peso de encima, después de pasar momentos que sólo Dios y mi familia saben. Me han ayudado a ser más fuerte y ahora me siento perfecto en Sevilla", afirmó 'Tigrinho', como es apodado.

El delantero de Timóteo, quien ha encontrado "una familia" en el Betis, se refirió al partido del próximo sábado ante el Valencia en Mestalla y dijo que los valencianistas llegan al duelo tras pasar "por un momento delicado" por la catástrofe producida por la dana.

"Vamos a ir a intentar conseguir la victoria. La gente de allí lo ha pasado mal y es una situación difícil la que han vivido. En Brasil también vivimos lo que ha pasado ahora allí", indicó Vitor Roque, aún en fase de adaptación al fútbol europeo y con las referencias del portugués Cristiano Ronaldo y de su compatriota Neymar.

"Yo jugaba en el Paranaense y allí era mucho balón en largo. Y aquí en Europa hay poco tiempo para pensar, hay más asociaciones y paredes. Yo allí no entrenaba mucho eso", explicó.