Pedro Fernández, tras el no de la ACB: "Iré al juzgado esta tarde"

Pedro Fernández, presidente del Baloncesto Sevilla, se mostraba muy molesto en Onda Cero Sevilla. "No sé qué ha pasado. El comunicado es extremadamente escueto y estoy a la espera de algo más concreto. El informe de auditoría es erróneo y tiene tres rectificaciones que no sé si han puesto y el canon está pagado. No sé cuál es la base, pero sé lo que me pedían y está todo cumplido. La documentación se presentó a tiempo. Habrá una argumentación, pero es raro cuando llevan tiempo diciendo que no subimos. Hoy espero que me den alguna explicación, porque no estoy de acuerdo con una motivación que no está basada en nada".

El dueño del Grupo Hereda señaló que "el próximo paso será presentar la cautelar y, si no me dan la razón, pediré disculpas. Si me la dan, espero que me pida perdón mucha gente. He ganad la Final Four, presentado los papeles y pagado el dinero. No sé qué pasa. La alternativa que se nos abre es una liga de 19, aunque no me parece lo correcto. Cuando creo que tengo la razón, lucho. Quiero que me expliquen por qué he perdido tres millones el año pasado. No sé si seguiría en Primera FEB, porque el equipo ganó su plaza ACB, y es ahí donde debe jugar. No entendería que fuera de otra manera y no entiendo por qué no jugar en ACB cuando he presentado la documentación. Pero llevan un mes diciendo que no era posible subir. O tienen una bola de cristal o entonces es mucho peor".