Test a los futbolistas y puertas cerradas

Está claro que con esta situación tan crítica no se pueden correr riesgos. Los jugadores quieren trabajar seguros. Y los aficionados también quieren ir a los estadios con garantías. De hecho una amplísima mayoría no quiere pisar un campo de fútbol si no es con la total seguridad de que no se contagiará. La Universidad de Murcia ha hecho una encuesta a nivel nacional entre seguidores de partidos de LaLiga, la Liga Endesa, la LNFS y de la Liga Asobal. Un 93,2% no vería con buenos ojos regresar a los estadios o los pabellones sin una vacuna contra el coronavirus. Pero vamos que no se va a dar el caso porque el diario AS publica hoy que Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha informado a los clubes profesionales de que no habrá público en las gradas hasta que no haya una vacuna, o lo que es lo mismo, tendremos partidos a puerta cerrada hasta 2021. Y ya veremos en qué momento de 2021 se consigue la vacuna y vuelven a llenarse las gradas.

Y no solo eso. Tebas, según esta información, ha explicado a los clubes que no van a poder hacer este verano grandes desembolsos en fichajes, que el mercado futbolistico va a decaer hasta niveles insospechados y que harían bien en nutrirse de las canteras y de aprovechar el regreso de jugadores que han estado cedidos. El futbol va a cambiar muchísimo en los próximos meses. Logicamente igual que el resto de la sociedad.