Rodri y la estela del '17'

La fantástica actuación en el 3-0 ante Rumanía, con asistencia incluida a Álex Baena en el primer tanto, no pasó desapercibida para la UEFA, que le otorgó a Rodri el premio al mejor jugador del partido. El de Talayuela se mostró "muy contento por el resultado, y a nivel individual, por el partido que he hecho. Me voy feliz. He intentado exprimir al máximo al lateral para encontrar los espacios. Al final, ha llegado, porque estaban encerrados, replegaditos".

Rodri, en una entrevista concedida a La Sexta, se ha postulado para tomar el testigo de Joaquín. Hasta ahora ha llevado el 28 a la espalda y reconoce que le hace especial ilusión tomar el relevo del 17. "Yo por mí, lo cogería. Ojalá. Para mí es un orgullo. Es increíble que un canterano pueda vivir eso. Que pase de una leyenda a un canterano es lo más bonito", comentó.