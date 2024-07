PEQUE: "Quiero vivir el ambiente del Pizjuán en el campo"

Gerard Fernández, más conocido como Peque, se convirtió ayer jueves en nuevo jugador del Sevilla tras un contrato con el club de Nervión para las próximas cuatro temporadas. Durante el día de su presentación, Peque concedió una entrevista a los medios oficiales del club sevillista donde destacó su fichaje.

"Estoy muy feliz de estar en el Sevilla, tengo muchísima ilusión de ponerme esta camiseta, sé donde estoy y lo que exige la afición", reiteró el futbolista. Peque también habló de su paso por el filial del Fútbol Club Barcelona donde coincidió con el actual entrenador del Sevilla, Xavi García Pimienta. El futbolista destacó en los medios oficiales del club la oportunidad que le dio el entrenador catalán de debutar con el filial baulgrana. "Me dio la oportunidad porque jugaba en el juvenil y es un entrenador que te ayuda siempre para todo", argumentó Peque.

El jugador quiso acordarse de la afición sevillista y el ambiente del Pizjuán. "No he estado presente, muchas personas me lo han dicho, lo he visto por televisión y quiero vivir el ambiente del estadio en persona", explicó el futbolista.

Peque viene procedente del Racing de Santander donde marcó 19 goles y dio 5 asistencias, y aspira a repetir las cifras en un club de Primera División como el Sevilla.