Pepe Castro, crítico con la lista de Luis Enrique

Tras la reunión de la Plataforma Consultiva de Clubes Europeos en Madrid, Pepe Castro ha comentado que "la temporada que hemos hecho quizás tenía que haber sido más reconocida por el seleccionador. No sólo Jesús Navas, sino Joan Jordán y también Suso han hecho una magnífica temporada. Pero la decisión la toma él y eso, por supuesto, hay que respetarlo".

Respecto a las posibles sanciones a Real Madrid y Barcelona por la Superliga, el presidente del Sevilla ha afirmado que “eso corresponde a la UEFA y la UEFA tendrá que tomar la decisión. Las normas son para todos los clubes, no para unos sí y otros no. La Superliga no interesa a la mayoría de clubes. Tenemos que estar unidos contra algo que no es lo mejor para todos”.