Pellegrini: "Metimos los que paró el portero del Cádiz"

"Hicimos un partido completo porque metimos los goles que el otro día paró el portero del Cádiz. No nos teníamos que hacer el harakiri por los últimos resultados. No somos candidatos al título. No veníamos con (buenos) resultados, pero estábamos contentos con el juego", destacó tras el encuentro el técnico chileno.

Pellegrini consideró, además, que “los resultados tienen muchas variables" y que "el funcionamiento y la convicción en lo que se hace es lo importante”.

Sobre el segundo tanto de Assane Diao en su segundo partido en Liga, que sirvió para abrir el marcador, el entrenador bético se alegró por el joven extremo de 18 años, al tiempo que explicó que hasta entonces el Betis había "tenido mucho dominio", pero les "faltaba finiquitar con un gol la cantidad de jugadas" que generaron "y, por suerte, él lo logró".

Cuestionado por el cambio en el descanso del central Marc Bartra, precisó que el catalán “tiene un problema en el tobillo" del que esperan que "mejore" para que pueda estar disponible para el partido del jueves en la Liga Europa contra el Sparta de Praga.