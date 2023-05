Luiz Felipe: objetivo derbi

Luiz Felipe está aún realizando trabajo específico en solitario y su objetivo es poder llegar al derbi del próximo 21 de mayo en el Sánchez-Pizjuán, aunque no está descartado aún para el choque ante el Rayo. El central italo-brasileño se recupera de una lesión en el bíceps femoral que se produjo en el Camp Nou. Se trata de su tercera lesión en la temporada, tras las sufridas ante el Atlético de Madrid (23 de octubre) y frente al Manchester United (9 de marzo). En total, el central verdiblanco se ha perdido nueve partidos por lesión, aparte de otros cuatro encuentros que no ha podido disputar por sanción tras haber sufrido tres expulsiones a lo largo de esta campaña. Además, tuvo que perderse un partido en Liga y otro en Copa del Rey por sendas sanciones pendientes en las competiciones italianas durante la temporada pasada. Y no pudo disputar el primer partido liguero al no estar aún inscrito por los problemas del Betis con el tope salarial...

Por otro lado, William Carvalho y Juan Cruz estarán disponibles para el choque del próximo lunes en el Villamarín, tras dejar atrás sus molestias. No obstante, Joaquín aún continúa ejercitándose en solitario en el gimnasio. El capitán está haciendo todo lo posible para restablecerse de la distensión de rodilla que sufrió ante el Barça para tener opciones de seguir jugando e igualar el récord de Zubizarreta.