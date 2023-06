El fin de una era: Fernando Moral ya no es presidente

El Betis Baloncesto ha comunicado, además, que causan baja todos los jugadores de su plantilla, a excepción del capitán Pablo Almazán y del joven alero francés Ibrahim Magassa. Ambos podrían seguir en LEB Oro. Asimismo, se ha comunicado oficialmente que ni Asier Alonso seguirá como secretario técnico - es el nuevo director deportivo del Lucentum Alicante - ni Luis Casimiro lo hará como entrenador.

Fernando Moral, que no ha comparecido públicamente tras el descenso del equipo, se ha despedido a través de una carta:

"Tras 14 temporadas, de las cuáles las 10 últimas han sido como presidente, he decidido dar un paso al lado. Y lo hago lleno de gratitud, pero también con tristeza por separarme del club que amo y con nostalgia por todas las vivencias pasadas.

He trabajado con honradez, ilusión, dedicación y profesionalidad desde el primer hasta el último día, entregando los mejores años de mi vida y siempre haciendo lo que estaba en mis manos para hacer crecer al equipo y buscando lo mejor para el club.

He vivido en primera persona momentos mágicos, como las semifinales de Copa en el Palau Sant Jordi, la histórica final de Eurocup en Treviso, la formación de jóvenes que han terminado jugando en la NBA, el desplazamiento masivo de peñistas al playoff de Liga en Valencia, haber conseguido que la justicia nos diera la razón para mantener nuestra plaza en la ACB, la final de la Copa Princesa con un San Pablo lleno, el récord de victorias en Leb Oro o el incremento de jóvenes en nuestras escuelas.

Pero, sobre todo, tengo la satisfacción personal de haber conseguido mediar para que el baloncesto profesional no haya desaparecido en Sevilla, a pesar de la multitud de dificultades que he tenido que esquivar y los desiertos que he tenido que atravesar en soledad. Gracias a la afición, por trasladar a las calles de Sevilla su apoyo para lograr la supervivencia.

Qué privilegio tan grande haber sido parte de todos estos momentos, que quedarán grabados para siempre en mi corazón. Os aseguro que ha sido una etapa inolvidable en mi vida.

He conocido a gente maravillosa gracias a este deporte. A todos mis compañeros del consejo de administración, trabajadores, directores deportivos, entrenadores, jugadores, staff, cantera, escuelas, árbitros, personal de partido, aficionados, peñas, patrocinadores, medios de comunicación, administraciones, IMD, agentes, presidentes y directivos del resto de clubes, miembros de ACB, FEB, FIBA , NBA y a todos, sin excepción, a los que he citado y a los que no, gracias por haberme permitido conoceros y haberme dedicado vuestro tiempo, que es el bien más preciado. En especial, a mis más cercanos, que ya sabéis quiénes sois.

Me habéis convertido en una mejor persona, aportándome los valores del baloncesto, como son el sacrificio, el compañerismo, la sencillez, el esfuerzo, el respeto, la constancia y sobre todo la ilusión de conseguir objetivos trabajando en equipo. Estos valores estarán impregnados en mí para siempre. Gracias por todo el apoyo y cariño que he recibido en estos años.

Gracias a mi familia por ayudarme, por apoyarme, por creer en mí y darme vuestro amor. Os quiero.

Gracias a Cajasol, a Caixabank y al Real Betis por haber mantenido viva la llama del club, cada uno de ellos en el momento que la entidad lo necesitó. Tengamos esperanza en volver a ser lo que fuimos. El equipo necesita gente que ame el baloncesto. Tenemos la suerte de compartir este deporte maravilloso, y la vida es corta, disfrutémoslo.

De corazón deseo todo lo mejor para el Real Betis Baloncesto. Traté de dar lo mejor de mí. Ha sido un gran honor".