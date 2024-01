Del Nido Carrasco defiende el fichaje de Hannibal

En una entrevista concedida a ABC, José María del Nido Carrasco opinó acerca de Hannibal y explicó que está convencido de que dará un gran rendimiento. "Yo creo que se han magnificado un poco las cosas. Estamos muy ilusionados con Hannibal. La dirección deportiva lo eligió, es uno de los fichajes del mercado de invierno que más nos ilusionan y estamos convencidos de que Hannibal la va a romper en el Sevilla. Siento que todo tiene sus procesos. Lleva aquí un par de semanas, tiene que aterrizar. Es una cultura nueva, una ciudad nueva, una forma de entrenar distinta, un modelo de juego de entrenador diferente... Estamos súper ilusionados con Hannibal, estamos convencidos de que va a jugar mucho con el Sevilla y que la va a romper aquí en nuestro club", declaró.

En torno a los rumores de presuntos enfrentamientos en el vestuario con Mariano, aclaró que "Hannibal es un magnífico profesional, entrena bien, se cuida... Como se dice en el refranero popular: 'A perro flaco todo son pulgas'. Cuando el equipo no va bien y no se ganan partidos suenan bulos que no son reales, como éste que no es real. Son noticias fruto de la mala situación del equipo. Hannibal es un magnífico profesional y está todo el mundo contento con él, también el cuerpo técnico y ya le digo que estamos convencidos de que la va a romper con el Sevilla".

El máximo mandatario sevillista también habló del que podría ser tercer fichaje del mercado invernal, Robert Bozenik, que "le gusta mucho a Víctor Orta. Normalmente me fío del criterio del director deportivo. Confío mucho en la labor de Víctor Orta y de su equipo. Bozenik es uno de los jugadores con los que tenemos conversaciones entabladas, pero no el único y no están culminadas. Por eso no podemos hablar de que sea aún jugador del Sevilla. Los nombres los pone la dirección deportiva y yo me fío de su criterio".