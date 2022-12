Joaquín recibe el título de Hijo Predilecto de El Puerto de Santa María

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, entregó a Joaquín, embajador de su localidad desde que hace más de veinte años comenzó a despuntar como un extremo singular y excelso en la cantera y desde muy joven en el primer equipo verdiblanco, la máxima distinción del consistorio portuense en un teatro municipal repleto de público para acompañar a uno de sus paisanos más reconocidos.

Muy emocionado, Joaquín, nacido hace 41 años en El Puerto, agradeció “enormemente” el galardón concedido y el reconocimiento de la ciudad que le vio nacer el 21 de julio de 1981, a la que siempre ha llevado y lleva "por bandera", afirmó a los periodistas antes del acto.

"Puede ser el (galardón) más bonito porque es mi tierra, es mi gente, donde me he criado. Estoy enormemente agradecido. El Puerto no me debe nada, yo lo llevo por bandera. Son mis raíces y me siento orgulloso de ser portuense. Es verdad que salí con 14 añitos, pero lo he llevado en vena. Estoy feliz de poder ser Hijo Predilecto de mi tierra", destacó.

El portuense, el futbolista en activo con más partidos en Primera División (605, a sólo 17 de superar al portero vasco Andoni Zubizarreta), dio las primeras patadas a un balón en equipos del fútbol base portuense, el C.D. Los Frailes y el C.D. San Luis, hasta que recaló a una temprana edad en la cantera del Betis.

Joaquín fue ascendiendo escalafones hasta debutar en la primera plantilla verdiblanca el 3 de septiembre de 2000, en Segunda, para permanecer seis temporadas en una primera etapa en el club hispalense, en las que alcanzó la internacionalidad -ha disputado 51 encuentros con la selección absoluta de España- y disputó el Campeonato del Mundo de Corea y Japón 2002.

Ha sido campeón de Copa del Rey tres veces, dos con el Betis en cada una de sus dos etapas en el club verdiblanco y otra en el Valencia, que fue su segundo club (218 partidos) y en el que estuvo cinco temporadas hasta 2011.

Ese mismo año firmó por el Málaga, donde jugó dos campañas (72 encuentros), y después de militar otras dos en el Fiorentina italiano volvió al Betis en 2015, club en el que, como capitán, cumple su octava temporada del segundo ciclo y la decimocuarta en total en la primera plantilla.

Esta temporada, el fino extremo bético, que ahora juega más de interior o mediapunta para aprovechar su calidad técnica y sus buenos centros, también ha sobresalido en los últimos tiempos por su faceta televisiva en el ámbito del espectáculo, como buen conversador y por su capacidad natural para el humor.

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María destacó entre los méritos contraídos por Joaquín que es un “embajador internacional” de la localidad, “al frente de una carrera profesional meteórica e imparable”