Haro, sobre la marcha de Ayoze: "No podíamos tirar la casa por la ventana"

Más claro, agua. "No podíamos tirar la casa por la ventana. Hay que tener buena plantilla pero también hay que ser sostenibles en lo económico". Haro ha aclarado que cuando firmaron a Ayoze tenían que aceptar esa cláusula de sólo cuatro millones o de lo contrario no le habrían podido fichar. Dicha cláusula "se podía ampliar de 4 a 10 millones si igualábamos la oferta que le llegara. Y llegó la del Villarreal, que es muy sustancial y a la que el Betis no puede llegar. Hemos hecho un esfuerzo con una buena oferta para Ayoze, pero se nos ha pedido algo más que, por responsabilidad, no se puede hacer. No podemos hipotecar el futuro del club con contratos de larga duración y cantidades tan elevadas. Es una baja notoria, pero tenemos otros jugadores que también van a tener su oportunidad y canteranos que están proyectando en esa zona. Si viene un equipo, pone una oferta y no podemos igualarlo, no podemos hacer nada. Hablé con el jugador, le dije que haríamos un esfuerzo, no ha sido suficiente. ¿La opinión del entrenador? Quiere tener el mejor equipo posible. Si se va un jugador quiere tener a otro igual de bueno".

En otro orden de cosas, el presidente bético afirmó que podrán inscribir a todos los futbolistas sin problemas. "Este año estamos prácticamente con el mismo límite del año pasado, quizás un poco por encima gracias a la ampliación de capital, y hemos podido usar un 45%. El único que no podrá inscribirse por un problema burocrático con LaLiga, que no importa tanto porque está lesionado, es Bakambu. Para el jueves esperamos tenerlos inscritos a todos. No importa tanto la regla del 1:1, tenemos un límite mayor por la ampliación de capital", declaró.