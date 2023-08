Guido, Coutinho, Gelsons Martins y unas horas frenéticas

Se acumulan las reuniones en las últimas horas entre los miembros de la plana mayor del Real Betis. Por un lado para abordar el caso Guido. El Lyon ha vuelto a subir su oferta y ya duda todo el mundo. Lo hace el jugador, lo hace el Betis... y todo ello con la posible opción de la renovación, que sigue encima de la mesa. El argentino, curiosamente, no se ha ejercitado en el cesped con sus compañeros en este jueves. Y mientras tanto, Ramón Planes, el director deportivo, peina el mercado para buscar uno o dos fichajes más. Son dos altermativas reales las de Coutinho y Gelsons Martins. Coutinho pertenece al Aston Vila, que podría acceder a una cesión, pero el Betis no puede pagar el 100% de la misma. Monchi tiene la llave. A Pellegrini le gusta mucho y el futbolista, según BeSoccer, estaría encantado de recalar en el Villamarín. En el caso de Gelsons Martins se trataría de un traspaso, ya que está en su último año de contrato en el Monaco. El año pasado no fue bueno para él, con sólo 15 participaciones entre todas las competiciones. El agente que está llevando la operación, a punto de cerrarse, que llevará a Luiz Felipe al fútbol árabe, Jorge Mendes, sería el responsable de los movimientos que traerían a Martins al conjunto verdiblanco. Horas tensas. Inciertas. De mucho ajetreo. ¿El resultado? En breve.