Guardado: "Lo más fácil es quitarle dinero al jugador"

Quejas ante la rebaja de salario

Aunque lo que se transmitió desde el Betis fue la predisposición de la plantilla a aceptar la reducción de sueldo para evitar el ERTE en el club, lo cierto es que a algún futbolista no le ha sentado nada bien. Andrés Guardado ha dado a entender su disconformidad. "Siempre es lo más fácil quitarle dinero al jugador y no meterse en una pelea con una marca o la taquilla del estadio. Lo voy a dejar hasta ahí, es algo muy delicado, no me quiero echar gente en contra", comentó en FOX Sports.