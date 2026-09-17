García Plaza: "Este Barcelona da miedo"

Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, consideró justa la victoria de su equipo frente al Deportivo, y solo lamentó que no consiguieran sentenciar antes el encuentro. "Hemos sido muy merecedores de la victoria, incluso creo que ha sido un resultado corto porque no deberíamos llegar con ese sufrimiento al final. En la primera parte hemos estado muy enteros. Ha sido un partido muy táctico por parte de los dos equipos y en el que siempre nos hemos encontrado muy cómodos. Solo después de la roja de Angeliño hubo diez minutos en los que mi equipo no atacaba, tenía una posesión estéril y eso me puso de los nervios", indicó.

El míster elogió al goleador Miguel Sierra, porque "está aprovechando su momento, su oportunidad. Siempre digo que intento ser justo con todos y Miguel se está ganando su sitio. Yo no lo se lo voy a quitar hasta que el fútbol o él mismo no rinda. Mientras siga rindiendo así, seguirá siendo titular". Pese al prometedor arranque de curso de su equipo, que esta noche dormirá en puestos de Liga de Campeones, el técnico sevillista pidió tranquilidad porque "Primera División es una categoría muy dura y muy difícil".

"Los equipos estamos muy igualados. Hemos ganado los dos últimos partidos por 1-0. Lo que sí es que somos un equipo que compite, que tiene las ideas muy claras y que jugamos mucho tiempo en campo contrario. Esa es una de nuestras señas de identidad", subrayó.

Finalmente, mostró su admiración por el Barcelona de Hansi Flick, al que recibirán en el Sánchez Pizjuán el fin de semana. "Este Barcelona da miedo, está metiendo cuatro o cinco goles por partido. Vamos a intentar competir ese partido, pero ya lo dijo uno de los entrenadores de moda, que es Cesc Fábregas. Este Barcelona da miedo. Vamos a intentar a soñar, pero ahora está a un nivel diferencial", sentenció.