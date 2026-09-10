García Plaza: "Cuidado con el Valencia porque vienen heridos"

El técnico madrileño explicó que "el Valencia va a venir con el cuchillo entre los dientes. En los últimos cuatro años han ganado aquí dos veces y han empatado otras. Son el Valencia, un gran club y un gran equipo con jugadores de mucho nivel. Tenemos que competir al máximo y hacer un buen partido. Tienen muy buenos jugadores y nos van a poner las cosas difíciles. Han empezado mal, pero no nos podemos fiar de los arranques de los equipos. Mañana vienen heridos y las diferencias en el principio de la liga no son importantes".

El buen comienzo y los refuerzos que han llegado han sembrado de optimismo a la afición. "El año pasado vivimos momentos muy dramáticos así que prefiero que las cosas vayan bien, pero hay que estar tranquilos y tener los pies en el suelo. El equipo destila buenas sensaciones y los puntos que tenemos no los regala nadie. Quiero que haya buen ambiente", declaró.

García Plaza admitió que con los nuevos fichajes tiene más alternativas y "puede ser que juguemos con dos delanteros y con tres en medio. Puede que un día empecemos de una forma y acabemos con otra. Aún creo que en los partidos voy a tener que hacer cambios porque los recién llegados aún no están para 90 minutos. Si juegan los tres que han llegado a última hora, los tendré que quitar".

Sea como fuere, el entrenador está satisfecho con lo que ve, aunque quiere mejorar la cifra de goles encajados. Afirmó que "nosotros seguiremos saliendo a jugar como un equipo intenso y fuerte. Somos un equipo que va a por el partido y llevamos 7 goles a favor que es un dato fantástico. Tenemos que seguir trabajando en reducir los goles en contra".

Vargas y Sangante causan baja para recibir al conjunto che. El suizo sigue con problemas en la rodilla. "Estoy esperando que se ponga bien. Es un jugador importante y se lo he transmitido a él. Me voy a empecinar en recuperar su mejor versión pero ahora mismo no puedo contar con él", aseguró.