Vargas y Sangante, bajas

García Plaza: "Cuidado con el Valencia porque vienen heridos"

El Sevilla ha protagonizado un buen comienzo de liga y, además, el siguiente rival es el colista. Pero no quiere confianzas el entrenador. Ha advertido del peligro de un equipo "herido" y que "tiene muy buenos jugadores".

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Luis García Plaza
Luis García Plaza | sevillafc.es

El técnico madrileño explicó que "el Valencia va a venir con el cuchillo entre los dientes. En los últimos cuatro años han ganado aquí dos veces y han empatado otras. Son el Valencia, un gran club y un gran equipo con jugadores de mucho nivel. Tenemos que competir al máximo y hacer un buen partido. Tienen muy buenos jugadores y nos van a poner las cosas difíciles. Han empezado mal, pero no nos podemos fiar de los arranques de los equipos. Mañana vienen heridos y las diferencias en el principio de la liga no son importantes".

El buen comienzo y los refuerzos que han llegado han sembrado de optimismo a la afición. "El año pasado vivimos momentos muy dramáticos así que prefiero que las cosas vayan bien, pero hay que estar tranquilos y tener los pies en el suelo. El equipo destila buenas sensaciones y los puntos que tenemos no los regala nadie. Quiero que haya buen ambiente", declaró.

García Plaza admitió que con los nuevos fichajes tiene más alternativas y "puede ser que juguemos con dos delanteros y con tres en medio. Puede que un día empecemos de una forma y acabemos con otra. Aún creo que en los partidos voy a tener que hacer cambios porque los recién llegados aún no están para 90 minutos. Si juegan los tres que han llegado a última hora, los tendré que quitar".

Sea como fuere, el entrenador está satisfecho con lo que ve, aunque quiere mejorar la cifra de goles encajados. Afirmó que "nosotros seguiremos saliendo a jugar como un equipo intenso y fuerte. Somos un equipo que va a por el partido y llevamos 7 goles a favor que es un dato fantástico. Tenemos que seguir trabajando en reducir los goles en contra".

Vargas y Sangante causan baja para recibir al conjunto che. El suizo sigue con problemas en la rodilla. "Estoy esperando que se ponga bien. Es un jugador importante y se lo he transmitido a él. Me voy a empecinar en recuperar su mejor versión pero ahora mismo no puedo contar con él", aseguró.

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