Elogios a Fekir desde el área deportiva del Barça

El Barça ha seguido a Fekir tanto en su época en el Olympique de Lyon como en su campaña en el Betis. Según informa Mundo Deportivo, su nombre ha sonado en más de una ocasión en las oficinas blaugrana y, no hace mucho, un reputado ojeador del club le comentó a un directivo: “El bueno es Fekir. ¡Cómo juega!”. No obstante, el centrocampista francés no está, de momento, en la lista prioritaria de posibles refuerzos para la próxima temporada en Can Barça. El secretario técnico del Barcelona, Eric Abidal, guarda una buena relación con el jugador bético.

Fekir llegó al Betis el pasado verano por 19,75 millones de euros - que podrían ser diez más, según una serie de variables -. En un campaña en la que el Betis no ha brillado especialmente, el galo acumula siete goles y seis asistencias en 22 partidos. La cláusula de rescisión de Fekir ronda los 90 millones de euros.