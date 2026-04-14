HASTA LA PRIMAVERA DE 2028

Comienzan las obras de construcción del nuevo Villamarín

Este martes se han iniciado los trabajos de la primera fase de construcción del nuevo Estadio Benito Villamarín. Esta intervención inicial contempla la ejecución de los trabajos de excavación y del sistema de contención de tierras mediante muros pantalla para permitir la construcción de los niveles bajo rasante, además del desarrollo del proceso colaborativo.

Onda Cero Sevilla | José Manuel Jiménez

Sevilla |

Obras de construcción del nuevo Estadio Benito Villamarín.
Obras de construcción del nuevo Estadio Benito Villamarín. | Real Betis Balompié

Según ha informado el club verdiblanco, "ya en la segunda fase se acometerán las obras de construcción en sí resultantes del mencionado proceso colaborativo, y que contempla la construcción de la nueva grada de Preferencia, obras de mejora en las gradas ya existentes -Gol Norte, Fondo y Gol Sur-, el desarrollo del edificio anexo de uso terciario, aparcamientos subterráneos bajo la grada de Preferencia y del propio edificio anexo, así como la ejecución de la cubierta y la fachada vertical para el conjunto del estadio".

El proyecto del nuevo Estadio Benito Villamarín arrancó el pasado verano con el desmontaje de las estructuras e instalaciones de la grada de Preferencia, demolición de sus tres tribunas y la escalera de Voladizo, con la posterior clasificación y retirada de residuos, un proceso que se desarrolló durante los últimos meses del año 2025. Las obras se ejecutarán en un entorno urbano con viales de circulación habitual, por lo que la planificación de los trabajos tendrá en cuenta las condiciones de movilidad y la gestión del ruido durante la construcción con el objetivo de generar "el menor impacto posible en el barrio de Heliópolis", según apunta el club verdiblanco en un comunicado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer