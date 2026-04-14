Comienzan las obras de construcción del nuevo Villamarín

Según ha informado el club verdiblanco, "ya en la segunda fase se acometerán las obras de construcción en sí resultantes del mencionado proceso colaborativo, y que contempla la construcción de la nueva grada de Preferencia, obras de mejora en las gradas ya existentes -Gol Norte, Fondo y Gol Sur-, el desarrollo del edificio anexo de uso terciario, aparcamientos subterráneos bajo la grada de Preferencia y del propio edificio anexo, así como la ejecución de la cubierta y la fachada vertical para el conjunto del estadio".

El proyecto del nuevo Estadio Benito Villamarín arrancó el pasado verano con el desmontaje de las estructuras e instalaciones de la grada de Preferencia, demolición de sus tres tribunas y la escalera de Voladizo, con la posterior clasificación y retirada de residuos, un proceso que se desarrolló durante los últimos meses del año 2025. Las obras se ejecutarán en un entorno urbano con viales de circulación habitual, por lo que la planificación de los trabajos tendrá en cuenta las condiciones de movilidad y la gestión del ruido durante la construcción con el objetivo de generar "el menor impacto posible en el barrio de Heliópolis", según apunta el club verdiblanco en un comunicado.